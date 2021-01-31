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"الأشغال" و نقابة المهندسين يعقدون ورشة عمل حول إدارة الأزمات والكوارث

31 كانون ثاني / يناير 2021 12:51

"الأشغال" و نقابة المهندسين يعقدون ورشة عمل حول إدارة الأزمات والكوارث

غزة- الرأي

عقدت وزارة الأشغال العامة والإسكان بالتعاون مع نقابة المهندسين ورشة عمل تدريبية بعنوان إدارة الأزمات والكوارث تناولت العديد من العناوين الهامة في الأزمات والإدارة الكوارث.
واشتلمت الدورة على العديد من المواضيع المهمة منها الكوارث الطبيعية كالزلازل والبراكين والفيضانات وكوارث من صنع البشر كالحروب والحوادث الصناعية وغيرها .
وتتكون الدورة من عدد من اللقاءات التدريبية تشتمل عل لقاءات عملية وعرض تجارب الدول والمؤسسات في إدارة الأزمات والكوارث .

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