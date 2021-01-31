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في قسم د. موسى وسهيلة ناصر لعلاج سرطان الأطفال

مستشفى الرنتيسي يبحث آلية افتتاح عيادة أسنان

31 كانون ثاني / يناير 2021 01:21

مستشفى الرنتيسي يبحث آلية افتتاح عيادة أسنان
مستشفى الرنتيسي يبحث آلية افتتاح عيادة أسنان

غزة- الرأي

بحث د.محمد أبو ندى مدير مستشفى الرنتيسى للأطفال  عيادة الأسنان في قسم د. موسى وسهيلة ناصر لعلاج سرطان الأطفال في مستشفى الرنتيسي التخصصي للأطفال وذلك خلال لقائه وفد أطباء الأسنان من مجمع الشفاء الطبي يترأسه الدكتور أغيد المبيض .
وقال د.أبو ندى أن افتتاح عيادة الأسنان بالقسم ، يأتى ضمن الجهود التي تبذلها جمعية إغاثة أطفال فلسطين PCRF  بالتعاون مع وزارة الصحة لتوفير خدمات طبية شاملة ومتكاملة للأطفال المصابين بالسرطان في قطاع غزة وتلقي جميع أنواع الخدمة للأطفال داخل القسم بما فيها خدمة طب الأسنان .
هذا وتم إفتتاح العيادة بشكل جزئي لإستقبال الحالات لإجراء التقييم للحالات ومعاينتها للأطفال المصابين بالسرطان وأمراض الدم الذين يتلقون الرعاية في القسم وتقديم العلاج المجاني لهم على كرسي الأسنان .
وحضر الإجتماع كلا من د. محمود شبير رئيس قسم الدم والأورام أطفال والحكيم علي أبو صفية مشرف التمريض بالقسم.

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