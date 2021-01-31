الحكم المحلي تناقش مع "التوأم صوان" أفكار هندسية جديدة

غزة- الرأي

اجتمع وكيل وزارة الحكم المحلي م. أحمد أبو راس، مع التوأمان، م. محمود وم. أحمد عبد الله صوان، ورافقهما السيد محمد القيشاوي بحضور م. رامي المصري نائب مدير عام المشاريع، وذلك لمناقشة فكرة نوعية قدمها التوأمان صوان لحل مشكلة إنسداد مصارف جاليات مياه الأمطار ، وهي عبارة عن سلة من الشبك تم تصميمها لإلتقاط العوالق الكبيرة والتي ستمنع إنسداد المصارف أثناء جريان مياه الأمطار على طول الشوارع .

وقد تم عرض الفكرة والنقاش بأغلب حيثياتها والحلول الهندسية لتنفيذها، هذا وأبدى المهندس أحمد أبو راس اعجابه بالفكرة واستعداد الوزارة للبدء الفاعل بتنفيذها خلال الأيام القادمة من قبل التوأم صوان ، وسيتم ترتيب لقاء آخر للعمل.

ودار خلال اللقاء الحديث عن المبادرات التي نفذها التوأم صوان خلال الفترة السابقة واتفقا على تنفيذ مبادرات نوعية جديدة.