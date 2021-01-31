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وزارة الاتصالات تعقد لقاءاً موسعاً حول خدمات الطيف الترددي

31 كانون ثاني / يناير 2021 02:01

وزارة الاتصالات تعقد لقاءاً موسعاً حول خدمات الطيف الترددي
وزارة الاتصالات تعقد لقاءاً موسعاً حول خدمات الطيف الترددي

غزة- الرأي

عقد الفريق الفني في الإدارة العامة للترددات والإرسال بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لقاءاً موسعاً حول الخدمات المتعلقة بالطيف الترددي والنطاقات المخصصة لها، وإمكانية تحديث النطاقات ومتابعة التقنيات والتطويرات الحاصلة وفق التوصيات الصادرة عن الاتحاد الدولي للاتصالات.
وتم خلال اللقاء مناقشة اولويات الخدمات التي تستخدم النطاقات الترددية المحددة، حيث تم المقارنة بين النطاقات الترددية لتلك الخدمات وفق تعليمات الاتحاد الدولي وخاصة التي تستخدم قنوات ترددية ما بعد 30 جيجا هيرتز والتي من الممكن أن تساهم في نشر ورفع جودة خدمات الانترنت اللاسلكي والوصول بطريقة أمثل وأسرع وتوفير سعات أعلى في ظل الاستخدام المتزايد والمطرد خلال الفترة الأخيرة.

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