الحكم المحلي تناقش حلول الإزدحام المروري بـ"مفترق الشجاعية"

غزة- الرأي

شاركت وزارة الحكم المحلي في ورشة عمل نظمتها لجنة عمارة مدني بنقابة المهندسين "فرع غزة" بعنوان "الإزدحام المروري مفترق الشجاعية مشاكل وحلول".

جاء ذلك في اطار اهتمام نقابة المهندسين بالحد من ظاهرة الازدحامات المرورية بحضور ممثلين عن بلدية غزة ، وزارة النقل والمواصلات، وزارة الحكم المحلي، وزارة الأوقاف ، وزارة الداخلية، ،الجامعة الإسلامية ورئيس لجنة حي الشجاعية.

وحضر عن وزارة الحكم المحلي المهندسة سلام أبو القمبز مدير دائرة محافظات الشمال

حيث تم مناقشة كافة الجوانب والحلول العملية والعلمية من خلال ممثلي الجهات المعنية.

وفي نهاية الورشة تم التوصل لتوصيات و مقترحات سيتم العمل على متابعتها مع الجهات ذات الصلة.