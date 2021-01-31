"الإرشاد بالأوقاف" يعقد دورة بعنوان "تخريج الأحاديث النبوية الشريفة"

غزة- الرأي

عقدت الإدارة العامة للوعظ والإرشاد بوزارة الأوقاف دورة تخريج الأحاديث النبوية الشريفة عن طريق الموسوعات الحديثية الإلكترونية ومواقع الانترنت، وذلك عبر برنامج ZOOM الافتراضي؛ والتي استهدفت الخطباء والوعاظ والأئمة، والواعظات، وطلبة العلم الشرعي.

وأوضح مدير دائرة إعداد الدعاة بالأوقاف أ. وفا عياد أن إدارته تسعى من خلال هذه الدورة الى الاستثمار الأمثل للتقنيات الحديثية والموسوعات الإلكترونية في خدمة السنة النبوية، وبيان ما صح عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وما هو منتشر على الألسنة من أحاديث مكذوبة، منوهاً الى أن هذه الدورة تُعد من ضمن الاستراتيجيات المهمة في خدمة السنة النبوية المطهرة، والارتقاء بأداء الخطباء والواعظات بالتركيز على الأحاديث الصحيحة.

وأشار عياد أن الدورة تهدف لمواكبة التطور التكنولوجي، والاستفادة منه في خدمة السنة النبوية المطهرة، إلى جانب تطوير مهارات الخطباء والواعظات في التعامل مع الموسوعات الحديثية والمواقع الإلكترونية التي تخدم السنة النبوية المطهرة، وتعزيز دور الخطباء والواعظات بثقتهم بعلمهم ونشر الحديث الصحيح من سنة النبي -صلى الله عليه وسلم-.

وبيّن عياد أن الموسوعات الحديثية الإلكترونية ومواقع الإنترنت التي تم التدريب عليها هي موسوعة الأحاديث الشاملة، وموسوعة الكتب التسعة، والتخريج عن طريق تطبيق موسوعة الحديث، وعن طريق تطبيق الألباني للحديث، والتخريج عن طريق تطبيق موسوعة الحديث في موقع الدرر السنية، والتخريج عن طريق موقع قوقل.

ودعا عياد الأئمة والخطباء والدعاة وطلبة العلم الشرعي إلى التسلح بالدعوة وتبصير الناس في نشر الصحيح عن النبي -صلى الله عليه وسلم- وبيان المكذوب من الروايات والقصص.