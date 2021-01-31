"العدل" تدين إعدام الاحتلال لشاب فلسطيني في بيت لحم

غزة- الرأي

أدانت وزارة العدل اليوم الأحد، جريمة القتل الجديدة التي اقترفها جنود الاحتلال الإسرائيلي بقتلهم شاباً فلسطينياً بذات الذريعة الكاذبة التي يرويها الاحتلال في كل مرة.

وقالت الوزارة في تصريح لها تلقت "الرأي" نسخة عنه، إن الاحتلال يواصل هذه الجرائم جهاراً نهاراً وأمام العالم كله غير آبه بالقوانين والمواثيق التي وقع عليها والتي تجرم قتل المدنيين.

وأكدت الوزارة أنها وأحرار العالم مستمرون في فضح الاحتلال وملاحقة قادته ومجرميه، رغم الصمت المؤذي الذي يمارسه المجتمع الدولي للأسف.

ودعت الوزارة المؤسسات الحقوقية العربية والدولية لفضح جرائم الاحتلال وممارسة الضغط الفاعل عليه لردعه عن ارتكاب هذه الجرائم التي يمارسها منذ احتلاله فلسطين.