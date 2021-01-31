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العيادات الخارجية بالشفاء تقدم خدماتها لــ "110" آلاف مريض خلال 2020

31 كانون ثاني / يناير 2021 02:31

العيادات الخارجية بالشفاء -صورة من الارشيف
العيادات الخارجية بالشفاء -صورة من الارشيف

غزة- الرأي

ذكر التقرير السنوي لمجمع الشفاء الطبي، أن العيادات الخارجية بمجمع الشفاء الطبي قدمت خدماتها لـــ 110 آلاف مريض ترددوا خلال العام 2020.

وأشار التقرير إلي أن عدد المترديين علي عيادة الجراحة بلغ 55 ألف مريض وعيادة الباطنة 23 ألف مريض و25 ألف مريضة ترددن علي عيادات النساء والتوليد، فيما تردد 7000 مريض علي عيادة أمراض الدم، مبينا أن العيادات الخارجية قدمت خدماتها الصحية في ظل انتشار فايروس كوفيد "19" حيث عمدت إدارة المجمع إلي تقديم جميع خدماتها وفق إجراءات الوقاية والسلامة ومنها لبس الكمامة والتباعد.

وأوضح  المدير الإداري والمالي للمجمع أ. رامي مهنا أن إدارة المجمع وضعت خطة معدة مسبقا للتعامل مع المرضى في ظل الجائحة يتم من خلالها تقديم الخدمة الصحية بشكل أمن، حيث تم وضع ألية للتعامل مع المرضى من خلال الحجز المسبق و الفرز التنفسي وتحديد المواعيد لتجنب الازدحام ، كما ويتم يوميا إجراء عمليات التعقيم الكامل لكافة أقسام العيادات والأجهزة المستخدمة لضمان سلامة الكوادر العاملة والمترددين علي العيادات.

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