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نيسان تعتزم تحويل كل سياراتها للعمل بالكهرباء

01 شباط / فبراير 2021 08:15

نيسان تعتزم تحويل كل سياراتها للعمل بالكهرباء
نيسان تعتزم تحويل كل سياراتها للعمل بالكهرباء

 أعلنت شركة نيسان موتور اليابانية لصناعة السيارات أن كل الطرز الجديدة التي ستقدمها في الأسواق الرئيسية منذ أوائل العقد المقبل ستعمل بمحركات كهربائية كجزء من جهود الشركة للوصول بالسيارات التي تنتجها إلى صفر عوادم كربونية بحلول 2050.

وأضافت الشركة التي تشمل خطط كهربة طرزها الجديدة أسواق اليابان والصين والولايات المتحدة وأوروبا، أنها ستواصل الابتكار في مجال البطاريات بما في ذلك البطاريات الصلبة للسيارات الكهربائية مع استمرار تطوير تكنولوجيا الطاقة الإلكترونية للسيارات الهجين لتحقيق أقصى كفاءة لاستهلاك الطاقة فيها.

ونقل موقع أوتوموتيف نيوز المتخصص في موضوعات السيارات عن ماكوتو أوشيدا الرئيس التنفيذي لشركة نيسان القول "نحن مصرون على المساعدة في إيجاد مجتمع خال من الانبعاثات الكربونية وتسريع الجهود العالمية لمكافحة التغير المناخي".

تأتي خطط نيسان في الوقت الذي يتحول فيه منتجو السيارات في العالم نحو السيارات الكهربائية والهجين كبديل للسيارات التي تعمل بالديزل (السولار) أو البنزين. في الوقت نفسه تهدف اليابان إلى وقف مبيعات السيارات الجديدة التي تعمل بالبنزين بحلول منتصف العقد المقبل ، والتحول إلى المركبات الكهربائية والهجينة ومركبات خلايا الوقود.

وفي العام الماضي وضعت اليابان استراتيجية للنمو الأخضر تضمنت أفكارًا للمساعدة في الوصول إلى صفر انبعاثات كربونية بحلول .2050

في الوقت نفسه تجري اليابان التي تشكل مصادر الطاقة المتجددة 18% من مزيج الطاقة لديها بنهاية آذار/مارس الماضي مراجعة شاملة لسياساتها في مجال الطاقة.

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