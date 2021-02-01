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كلوب يكيل المديح لصلاح بعد رقم رائع مع ليفربول

01 شباط / فبراير 2021 08:38

كلوب يكيل المديح لصلاح بعد رقم رائع مع ليفربول
كلوب يكيل المديح لصلاح بعد رقم رائع مع ليفربول

قال يورغن كلوب مدرب ليفربول، إنه غير مندهش من نجاح محمد صلاح في أن يصبح أول لاعب في النادي يحرز 20 هدفا على الأقل في أربعة مواسم مختلفة منذ فعلها الأسطورة إيان راش، وذلك بعدما سجل هدفين خلال الفوز 3-1 على وست هام يونايتد يوم الأحد.

ورفع صلاح رصيده إلى 21 هدفا في كل المسابقات هذا الموسم، وأكد كلوب أن اللاعب المصري يملك رغبة هائلة في تسجيل الأهداف.

وقال كلوب للصحافيين: “أنا غير مندهش. أعمل بشكل يومي معه وهو لن يتوقف أبدا عن امتلاك رغبة هائلة في تسجل الأهداف”.

وسجل صلاح الهدف الأول بتسديدة متقنة بقدمه اليسرى في الدقيقة 57، ليهز الشباك لأول مرة في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ 19 ديسمبر/ كانون الأول، وينهي ست مباريات دون هدف في هذه المسابقة.

وأضاف صلاح الهدف الثاني بعدما استحوذ على تمريرة طويلة ومهدها لنفسه بمهارة فائقة ثم سدد من مدى قريب.

وقال كلوب: “إنه لاعب من طراز رفيع ولا يوجد أي شك في ذلك. لقد قلت في الأسابيع الأخيرة الماضية عندما لم نسجل الكثير من الأهداف، أن الشيء الوحيد الذي يمكن عمله هو المحاولة والمحاولة مجددا. يجب اتخاذ قرارات جيدة أو قرارات أفضل”.

وأضاف المدرب الألماني: “الهدف الأول جاء من لقطة تتميز بالذكاء وفي الأسابيع الأخيرة الماضية حاول التسديد من بين أقدام المنافسين، ونجح هذه المرة في تسديد كرة قوية في أعلى الزاوية. هدف ممتاز”.

وسجل راش 20 هدفا أو أكثر في ستة مواسم من 1981 وحتى 1987.

ويحتل ليفربول المركز الثالث بفارق أربع نقاط عن مانشستر سيتي المتصدر، وقبل أن ليستضيف برايتون آند هوف ألبيون يوم الأربعاء.

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