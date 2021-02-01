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مستشفى العيون تجري عملية لطفلة مصابة بانفجار مقلة العين

01 شباط / فبراير 2021 11:00

مستشفى العيون تجري عملية لطفلة مصابة بانفجار مقلة العين
مستشفى العيون تجري عملية لطفلة مصابة بانفجار مقلة العين

غزة- الرأي

استقبلت مستشفى العيون قسم الطوارئ والحوادث أمس الأحد، طفلة مصابة بانفجار مقلة العين نتيجة لإصابة مباشرة للعين اليسرى بآلة حادة (سكين) داخل عينها، وقام طاقم القسم بعمل الإسعافات الأولية للطفلة ودخولها الفوري للعمليات.
وأوضح د. إياد الهليس رئيس قسم الليزر بالمستشفى أن الطفلة وصلت العمليات وقد خرجت بعض محتويات عينها إلى خارج العين بسبب الجرح النافذ في القرنية والصلبة مبينا أنه تم تنظيف الجرح وإعادة محتويات العين الخارجة إلى داخلها وإخاطة القرنية والصلبة بأقصى سرعة.
وأكد د. الهليس، أن المريضة غادرت المستشفى وهي بحالة جيدة وتحسن في النظر ولكن تحتاج إلى متابعة مستمرة للسيطرة على أي مضاعفات قد تحدث.
ومن جهته أشاد مدير المستشفى د. حسام داود بجهود الكوادر العاملة في المستشفى وجهوزيتهم على مدار 24 ساعة في ظل جائحة كوفيد.

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