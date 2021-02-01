مستشفى العيون يتمكن من إخراج جسم معدني نافذ داخل عين شاب

غزة- الرأي

تمكن الفريق الطبي بمستشفى العيون برئاسة د. محمد مسلم أخصائي جراحة الشبكية من إخراج جسم غريب لعين شاب .

وأوضح د. مسلم، أن المريض راجع قسم الطوارئ يوم الجمعة وهو يشكو من ألم وتدني في حدة الابصار واشتباه بوجود جسم معدني نافذ الى داخل العين، وبعد الفحص وإجراء الصور المقطعية تم اكتشاف جسم معدني داخل العين يسبح داخل السائل الزجاجي مبينا أنه تم التعامل مع المصاب واجراء عملية طارئة للمريض في نفس اليوم بمشاركة فريق العمليات، وفيها تم استئصال الجسم المعدني بعملية طارئة وعمل اللازم حسب الاصول الطبية، وتبين أن طول الجسم الغريب 1.5 سم.

وأكد د. مسلم أن العملية تمت بنجاح ، حيث أن النظر جيد جدا والعين تتعافى بشكل جيد بعد العملية، ويتم حاليا متابعة المريض من قبل قسم جراحة الشبكية.

ومن جهته أشاد مدير المستشفى د. حسام داود بالجهود المبذولة من الكوادر العاملة في المستشفى لخدمة المواطنين و جهوزيتهم على مدار 24 ساعة .