مديريات العمل تنفذ 26 مخالصة عمالية بقيمة 204.530 شيكل.

غزة- الرأي

نفّذت وزارة العمل من خلال الإدارة العامة لعلاقات العمل في مديريات عمل غزة وخان يونس ورفح، 26 مخالصة عمالية بقيمة 204.530 شيكل.

وتمت 6 مخالصات عمالية في مديرية محافظة غزة، وكانت الأولى بقيمة 2000 شيكل بين أحد معامل الأسنان وعامل كان يعمل لديه، والمخالصة الثانية بقيمة 1500 شيكل وتمت بين إحدى شركات الصناعة والتجارة، واثنين من العاملين الذين كانوا يعملون لديها.

فيما كانت المخالصة الثالثة بقيمة 7030 شيكل بين إحدى شركات المطابع وأحد موظفيها السابقين.

وبلغت قيمة المخالصة الرابعة 21000 شيكل بين إحدى لجان الزكاة وأحد العاملين لديها.

أما المخالصة الخامسة والسادسة فكانت بقيمة 9200 شيكل.

وفي مديرية عمل خان يونس نفذ قسم علاقات العمل 9 مخالصات عمالية بقيمة (146800) شيكل، شاملة الحقوق العمالية والإجازات ومكافئة نهاية الخدمة.

وفي مديرية عمل رفح نفذ قسم علاقات العمل 11 مخالصة عمالية بقيمة 17000 شيكل.

ويعمل قسم علاقات العمل على حل النزاعات العمالية بالطرق الودية بين طرفي الانتاج، وتحصيل الحقوق العمالية وإبرام مخالصات عمالية، وفقا لقانون العمل رقم 7 لسنة 2000.