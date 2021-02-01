وزارة العمل تعزز تعاونها مع الشرطة النسائية

غزة- الرأي

استقبل وكيل وزارة العمل م.إيهاب الغصين وفدًا من الشرطة النسائية، لبحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين.

وترأس الوفد مدير عام الشرطة النسائية العقيد ناريمين عدوان، وبعضوية كل من المقدم فايزة عبد الدايم، والمقدم ريما نوفل.

وحضر اللقاء مدير عام الإدارة العامة للتشغيل أ.اعتماد الطرشاوي، ومدير عام مديريات العمل د.ماجد إسماعيل، ورئيس وحدة العلاقات العامة والإعلام أ.محمد المجدلاوي.

وتأتي هذه الزيارة في إطار انفتاح وزارة العمل على كافة شرائح المجتمع المحلي.

ورحب م.الغصين بالوفد الزائر وأثنى على جهودهم في خدمة المجتمع رغم قلة الامكانيات المتوفرة.

من جهتها ذكرت العقيد عدوان المهام الكبيرة التي تقوم بها الإدارة العامة للشرطة النسائية، وأنها تسعى لدى جميع الجهات من أجل تطوير عمل الشرطة النسائية و الارتقاء بأدائها خدمة للمجتمع.

وأكد الغصين على أن الوزارة مستعدة لتقديم ما تستطيع لخدمة الإدارة العامة للشرطة النسائية.