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"الزراعة" تنفذ زيارة تفقدية لحديقة الحيوان في مدينة رفح

01 شباط / فبراير 2021 12:27

"الزراعة" تنفذ زيارة تفقدية لحديقة الحيوان في مدينة رفح

غزة- الرأي

زارت مديرية الخدمات البيطرية برفح، حديقة الحيوان في المحافظة، وذلك لتفقد الوضع العام فيها من حيث المكان والأقفاص والصحة العامة للحيوانات الموجودة فيها ودرجة العناية والاهتمام بها.
كما قامت اللجنة الفنية بفحص الأشبال التي سيتم ارسالها الى الضفة الغربية، والتأكد من خلوها من أي اصابات أو أعراض مرضية ظاهرة.
وتأتي هذه الزيارة ضمن عدة زيارات تقوم بها المديرية للحديقة على فترات مختلفة؛ للوقوف على وضع الحديقة ووضع الحيوانات بها بشكل عام، وتقديم الارشادات والنصائح اللازمة فيما يخص ذلك.

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