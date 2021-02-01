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إدارة المحررات تُطبق خطة تنظيم حركة المستثمرين للأراضي المحررة

01 شباط / فبراير 2021 12:33

إدارة المحررات تُطبق خطة تنظيم حركة المستثمرين للاراضي المحررة
إدارة المحررات تُطبق خطة تنظيم حركة المستثمرين للاراضي المحررة

غزة- الرأي

شرعت الإدارة العامة للمحررات التابعة لوزارة الزراعة، بتطبيق خطة تنظيم، وضبط حركة المستثمرين للاراضي المحررة، وذلك من خلال اعتماد كشوفات للعاملين بالمحررات، ونظام للزائرين يعتمد على ضبط حركة دخول وخروج وفق انظمة ادارية ملائمة لبيئة عمل المحررات.
وتأتي تلك الخطوة ضمن المتابعة الدورية لخطة 2021م للنهوض بالقطاع الزراعي بالمحررات.
وفي ذات السياق قام أ. محمد اللولو مدير عام الادارة العامة للمحررات باصدار توجيهاته ومتابعة سير العمل مع فريق العمل بالإدارة العامة للمحررات أ. احمد الاسطل مسؤول امن المحررات، ومسؤولي امن المحررات وذلك لتطبيق خطة العمل بالتنسيق مع الجهات المختصة.
وتم تثمين جهود طواقم افراد الامن والحراسة بما يحقق المصلحة العامة.

145697864_3732398803506179_7431618609652558245_n إدارة المحررات تُطبق خطة تنظيم حركة المستثمرين للاراضي المحررة
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