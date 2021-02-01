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وفد من تعليم غرب غزة يزور رئيس الهيئة الإدارية الكبرى في الوزارة

01 شباط / فبراير 2021 12:43

وفد من تعليم غرب غزة يزور رئيس الهيئة الإدارية الكبرى في الوزارة
وفد من تعليم غرب غزة يزور رئيس الهيئة الإدارية الكبرى في الوزارة

غزة- الرأي

زار وفد رفيع المستوى من مديرية التربية والتعليم غرب غزة،  رئيس الهيئة الإدارية الكبرى لمنطقة غرب غزة في وزارة التربية والتعليم د. نسيم ياسين.

وترأس الوفد .عبد القادر أبوعلي مدير التربية والتعليم، وأ.فلاح الترك رئيس قسم الإشراف، ود.ماجد الرنتيسي مشرف مبحث التربية الإسلامية في المديرية، وأ.محمد الربعي رئيس قسم الإرشاد والتربية الخاصة، وأ.تامر النمرة رئيس قسم العلاقات العامة والإعلام، وأ.هشام أبوناصر مسئول الخدمات في المديرية،  وسعيد القيشاوي مشرف الحراسات في المديرية، وأ.مجدي الخطيب من العلاقات العامة والإعلام في المديرية.
وفي كلمته استعرض د.أبوعلي إنجازات المديرية وحصولها على أعلى المراكز المتقدمة مؤخراً، مؤكداً على اعتزازه بالدور الكبير الذي تؤديه مديرية غرب غزة ومدارسها من خلال معلميها ومدراء مدارسها باعتبارها مؤسسات تربوية يُشار إليها بالبنان.
وتباحث الطرفان آليات التعاون المشترك بين مديرية التربية والتعليم غرب غزة والهيئة الإدارية لمنطقة غرب غزة.
بدوره رحب  ياسين،  بوفد مديرية التربية والتعليم، مبدياً استعداده للعمل المشترك في جميع المجالات الممكنة خدمةً لمسيرة التربية والتعليم في منطقة غرب غزة، وشكر د.ياسين إدارة مديرية التربية والتعليم غرب غزة على هذه الزيارة الكريمة، وأكد على استمرار التعاون المشترك بين الهيئة الإدارية الكبرى ومديرية تعليم غرب غزة.
و قدم مدير التربية والتعليم درع شكر وتقدير لرئيس الهية الإدارية الكبرى لمنطقة غرب غزة، وذلك على كافة جهوده المبذولة إدارياً وميدانياً من أجل أبنائنا الطلبة ورعاية العملية التعليمية في المنطقة.
 

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