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تعليم شمال غزة يناقش القضايا الإدارية والمهنية للمشرفين التربويين

01 شباط / فبراير 2021 12:49

تعليم شمال غزة يناقش القضايا الإدارية والمهنية للمشرفين التربويين
تعليم شمال غزة يناقش القضايا الإدارية والمهنية للمشرفين التربويين

غزة- الرأي

عقد قسم الإشراف والتأهيل التربوي بمديرية التربية والتعليم في شمال غزة، اجتماعاً مهماً للمشرفين التربويين، لمناقشة جملة من القضايا الإدارية والمهنية الخاصة بعمل القسم.
وترأس الاجتماع مدير الدائرة الفنية أ. موسى شهاب، ورئيس القسم أ. محمد أبو ندى.
وفي كلمته رحّب أ. أبو ندى بالحضور كافة، مثمناً جهدهم ودورهم في خدمة الميدان التربوي، مشيداً في ذات الوقت بدور أ. شهاب الذي يتابع عن كثب سير عمل القسم واحتياجات المشرفين التربويين بما يحقق رؤية وزارة التربية والتعليم العالي في الميدان.
واستعرض أ. أبو ندى مجموعة من النقاط والقضايا الإدارية والفنية الخاصة بعمل المشرفين التربويين، من بينها الزيارات الميدانية، والتجهيز لامتحانات نهاية الفصل الدراسي الحالي، ومتابعة الصفوف الافتراضية، والدورات الأكاديمية، وغيرها من الجوانب المهمة.
من جهته، بارك أ. شهاب للأستاذ أبو ندى بمناسبة تكليفه برئاسة قسم الإشراف التربوي، متمنياً له التوفيق والسداد في هذه المهمة. كما أشاد بجهود المشرفين التربويين كافة، في متابعة العملية التعليمية والعمل على تحقيق أهدافها، لا سيما في ظل جائحة "كورونا" وما رافقها من انقطاع الطلبة عن مقاعد الدراسة، واعتماد نظام التعلم عن بعد، عبر الصفوف الافتراضية.
وأكد أ. شهاب، على ضرورة تكثيف المتابعة الميدانية للمعلمين، والعمل على تعزيز قدراتهم وتجويد أدائهم ومهاراتهم في التعاطي مع المتغيرات الجديدة الناجمة عن جائحة "كورونا" والتي بات معها من الضرورة بمكان توظيف التكنولوجيا في العملية التعليمية.

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