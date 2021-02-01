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الإعلام الحكومي بغزة يُدين استضافة قناة الغد لغانتس

01 شباط / فبراير 2021 02:26

وزارة الاعلام
وزارة الاعلام

غزة – الرأي:

أدان المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، اليوم الإثنين،  استضافة قناة الغد لوزير جيش الاحتلال "بني غانتس".

وقال المكتب في بيان له وصل "الرأي" "ندين ما ذهبت إليه قناة الغد من استضافة لمجرم الحرب وزير جيش الاحتلال الصهيوني "بني غانتس "، الذي تلطخت يداه بدماء أبناء شعبنا الفلسطيني".

وذكر المكتب أن "غانتس"، أرسل عبر هذه النافذة تهديداته لعدد من المكونات الوطنية، ونشر بتبجح وصفاً لقدرات كيانه الغاصب على مستوى العالم والمنطقة، في سلوك مليء بالاستكبار والتحدي لمشاعر أبناء الأمة العربية والإسلامية.


وتابع "إننا وإذ ندين هذا السلوك الاعلامي من قناة عربية، كان من المفترض أن تكون جزء من أدوات الإسناد العربي المدافع عن حقوق شعبنا، والمُعري لسياسات الاحتلال المجرمة".

واعتبر المكتب الإعلامي، تلك الاستضافة تساوقاً مع حالة الهرولة لبعض الأنظمة العربية للتطبيع مع الاحتلال، فضلاً عن كون مثل هذه الاستضافات لشخصيات من دولة الاحتلال تتجاوز البعد المهني والوطني العروبي، الذي يمس مشاعر ملايين المؤيدين للحق الفلسطيني.


وأضاف "نؤكد على موقفنا المبدئي الرافض لأي شكل من أشكال التطبيع الإعلامي مع الاحتلال"، مُهيبًا بجميع وسائل الإعلام العربية بألا تفتح نافذة عبرها لمجرمي الحرب "الإسرائيليين" يطلوا بها على المواطن العربي.

وطالب المكتب فضائية الغد بالتراجع عن هذا السلوك المشين، وتقديم اعتذار للمواطن العربي الذي ما زال قلبه ينبض بحب فلسطين، ورفض التطبيع مع المحتل.

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