الداخلية تعلن عن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ

غزة – الرأي:

أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطن أن السفر عبر معبر رفح ليوم غد الثلاثاء (2 فبراير) سيكون للحافلات (من الخامسة حتى التاسعة) من كشف رقم (1) الذي تم نشره أمس الأحد، حيث عليهم التواجد الساعة 4:00 فجراً في الصالة الخارجية للمعبر لتسهيل سفرهم.

ودعت الهيئة المسافرين في الحافلات (من 11 إلى 13) من نفس الكشف، للتوجه لإجراء فحص كورونا غداً الثلاثاء الساعة 9:00 صباحاً في نفس المراكز المعلن عنها كلّ في محافظته، وانتظار إعلان جديد بتحديد موعد سفرهم.



للاطلاع على كشف المسافرين رقم (1)، اضغط هنا.