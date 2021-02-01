مجمع الشفاء يقدم خدماته لربع مليون مواطن خلال 2020

غزة – الرأي:

قال مدير عام مجمع الشفاء الطبي د. محمد أبو سلمية، "إن ربع مليون مواطن استفادوا من خدمات أقسام الطوارئ التي يقدمها المجمع، حيث أدخل منهم 33 ألف حالة لاستكمال العلاج في الأقسام الداخلية خلال العام 2020".

وأشار إلى أن طوارئ مستشفى الجراحة استقبل 140 ألف مريض، فيما استقبلت طوارئ مستشفى الباطنة 80 ألف مريض ، و30 ألف حالة استقبلت بطوارئ مستشفى الولادة .

وبين د. ابو سلمية أن هذا العدد الهائل من المرضى تم استقباله وعلاجه في ظل جائحة كوفيد 19 والتي أضافت عبئا إضافيا إلي المنظومة الصحية داخل قطاع غزة، حيث لم تتوقف أي خدمة صحية داخل المجمع خلال انتشار كوفيد19 .