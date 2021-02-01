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مستشفى الرنتيسي يبحث آلية افتتاح عيادة الأسنان

01 شباط / فبراير 2021 05:39

اجتماع
اجتماع

غزة – الرأي:

بحث د.محمد أبو ندى مدير مستشفى الرنتيسى للأطفال عيادة الأسنان في قسم د. موسى وسهيلة ناصر لعلاج سرطان الأطفال في مستشفى الرنتيسي التخصصي للأطفال وذلك خلال لقائه وفد أطباء الأسنان من مجمع الشفاء الطبي يترأسه الدكتور أغيد المبيض ، وذلك بحضور كلا من د. محمود شبير رئيس قسم الدم والأورام أطفال، والحكيم علي أبو صفية مشرف التمريض بالقسم.


وقال د.أبو ندى أن افتتاح عيادة الأسنان بالقسم ، يأتى ضمن الجهود التي تبذلها جمعية إغاثة أطفال فلسطين PCRF بالتعاون مع وزارة الصحة لتوفير خدمات طبية شاملة ومتكاملة للأطفال المصابين بالسرطان في قطاع غزة وتلقي جميع أنواع الخدمة للأطفال داخل القسم بما فيها خدمة طب الأسنان.


هذا وتم إفتتاح العيادة بشكل جزئي لإستقبال الحالات لإجراء التقييم للحالات ومعاينتها للأطفال المصابين بالسرطان وأمراض الدم الذين يتلقون الرعاية في القسم وتقديم العلاج المجاني لهم على كرسي الأسنان.
 

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