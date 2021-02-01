الإعلام الحكومي يعزز تعاونه مع هيئة الزكاة الفلسطينية

غزة- الرأي

استقبلت وزارة الإعلام- المكتب الإعلامي الحكومي، اليوم الاثنين، وفداً من هيئة الزكاة الفلسطينية بمقرها في مدينة غزة ، حيث ضم الوفد المدير التنفيذي للهيئة إياد شعبان، وثائر شبير من قسم العلاقات العامة والإعلام، فيما استقبل الوفد رئيس المكتب الإعلامي الحكومي سلامة معروف، ومدير العلاقات العامة محمود الفرا.

من جانبه رحب رئيس المكتب الإعلامي الحكومي سلامة معروف بالوفد الزائر، مثمناً هذه الزيارة الطيبة من الهيئة ومبدياً استعداد المكتب للتعاون المشترك بين المكتب والهيئة، مؤكدا أن الإعلام الحكومي يسخر كافة امكانياته ووسائله الإعلامية في خدمة قضايا شعبنا ولا سيما القضايا المجتمعية والإنسانية وإبراز دور المؤسسات العاملة في هذا المجال .

بدوره عرّف المدير التنفيذي لهيئة الزكاة إياد شعبان، خلال اللقاء طبيعة عمل الهيئة ونشاطاتها والمشاريع التي أنجزتها والمقرر أن تنجزها خلال الفترة المقبلة، بالإضافة لشرح ما تقوم به الهيئة من توعية الجمهور الفلسطيني بأهمية الزكاة و شروطها وواجباتها وكيفية تأديتها.

وأوضح أن هيئة الزكاة الفلسطينية هي هيئة وطنية مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والاداري والاهلية القانونية لمباشرة الاعمال والتصرفات التي تكفل لها تحقيق اغراضها وتتمتع اموال الزكاة باستقلالية تامة.

كما واتفق الطرفان على التعاون الإعلامي المشترك خلال الفترة القادمة من أجل الوصول إلى كافة الشرائح في قطاع غزة، والتعريف بعمل هيئة الزكاة بشكل شامل، وخدمة أكبر عدد من المواطنين المستفيدين من خدمات الهيئة ومشاريعها الإغاثية والتنموية التي تنفذها.