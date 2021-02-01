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"هنية" يكرم بطل فلسطين في الفروسية الموسم 2020

01 شباط / فبراير 2021 09:38

"هنية" يكرم بطل فلسطين في الفروسية الموسم 2020

غزة- الرأي

كرم عبد السلام هنية مساعد أمين عام المجلس الأعلى للشباب والرياضة،   بطل الفروسية في قفز الحواجز أحمد العزازي، ظهر اليوم الاثنين في مقر المجلس الأعلى بغزة، بحضور أعضاء مجلس إدارة اتحاد الفروسية يتقدمهم رمزي عبد العال نائب رئيس الاتحاد، وأشاد هنية بالاتحاد وإنجازاته وتمنى للبطل أحمد العزازي التوفيق في المشاركات الخارجية باسم فلسطين، وأعلن هنية عن دعم بطولة اتحاد الفروسية الأولى الموسم الحالي، والبدء في العمل على تخصيص قطعة أرض للاتحاد لغرض إنشاء المضمار والمرافق الخاصة بتنظيم بطولات الاتحاد.
بدورهم شكر أعضاء اتحاد الكرة الفروسية وعائلة البطل العزازي جهود عبد السلام هنية في دعم رياضة الفروسية، وتطوير الرياضة في محافظات غزة، وأكدوا أن الفروسية ستقدم المزيد من الجهد لتقديم الإنجازات المشرفة لفلسطين.

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