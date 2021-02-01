مجمع الشفاء الطبي يستقبل وفداً من الصليب الأحمر

غزة- الرأي

استقبل مجمع الشفاء الطبي وفداً من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، حيث كان في استقباله مدير عام مجمع الشفاء الطبي د. محمد أبو سلمية والمدير الطبي للمجمع د. حسن اللوح وعددا من مدراء المستشفيات.

وتأتي الزيارة في إطار تعارف طبيب الطوارئ الجديد الدكتور بانكاح جلديال، لزملائه في قسم طوارئ الجراحة و بداية تسليم مهامه وعمله الجديد في المجمع.

بدورة رحب د. أبو سلمية بوفد اللجنة وأثني علي الخدمات التي تقدمها اللجنة لوزارة الصحة بشكل عام ولإدارة المجمع بشكل خاص، كما وأشاد أبو سلمية بالشراكة مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر في القطاع بتنفيذها العديد من البرامج التطويرية الصحية والاسهامات التي قدمتها في الخدمة والرعاية الصحية والزيارات الميدانية الدورية ، معتبرا إياها شريك في تقديم الخدمات الصحية.

كما وتمني أبو سلمية التوفيق لفريق اللجنة وخاصة الطبيب جلديال في مهامه الجديدة وان تكون الزيارة ساهمت في اطلاعه علي الوضع الصحي وألية تقديم الخدمة الصحية في ظل جائحة كوفيد 19.