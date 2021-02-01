وكالة الرأي الفلسطينية حماس تنعى المفكر عبد الستار قاسم وتستذكر مواقفه الشجاعة وكالة الرأي الفلسطينية إصابة شاب برصاص الاحتلال في جنين المحتلة وكالة الرأي الفلسطينية إصابة 17 أسيرا في سجن "النقب" بفيروس كورونا وكالة الرأي الفلسطينية مستشفى الرنتيسي يبحث آلية افتتاح عيادة الأسنان وكالة الرأي الفلسطينية رسميًا... بدء التسجيل لتلقي لقاح فيروس كورونا بغزة وكالة الرأي الفلسطينية مجمع الشفاء يقدم خدماته لربع مليون مواطن خلال 2020 وكالة الرأي الفلسطينية تجمع حرية يدين جريمة قتل الشاب محمد عمرو وكالة الرأي الفلسطينية الداخلية تعلن عن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ وكالة الرأي الفلسطينية الإعلام الحكومي بغزة يُدين استضافة قناة الغد لغانتس وكالة الرأي الفلسطينية نادي الأسير: تثبيت الاعتقال الإداري بحقّ الطفل نخلة جريمة
أخبار » الأخبار الحكومية

مجمع الشفاء الطبي يستقبل وفداً من الصليب الأحمر

01 شباط / فبراير 2021 09:44

مجمع الشفاء الطبي يستقبل وفداً من الصليب الأحمر
مجمع الشفاء الطبي يستقبل وفداً من الصليب الأحمر

غزة- الرأي

استقبل مجمع الشفاء الطبي وفداً من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، حيث كان في استقباله مدير عام مجمع الشفاء الطبي د. محمد أبو سلمية والمدير الطبي للمجمع د. حسن اللوح وعددا من مدراء المستشفيات.

وتأتي الزيارة في إطار تعارف طبيب الطوارئ الجديد الدكتور بانكاح جلديال، لزملائه في قسم طوارئ الجراحة و بداية تسليم مهامه وعمله الجديد في المجمع.

بدورة رحب د. أبو سلمية بوفد اللجنة وأثني علي الخدمات التي تقدمها اللجنة لوزارة الصحة بشكل عام ولإدارة المجمع بشكل خاص، كما وأشاد أبو سلمية بالشراكة مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر في القطاع بتنفيذها العديد من البرامج التطويرية الصحية والاسهامات التي قدمتها في الخدمة والرعاية الصحية والزيارات الميدانية الدورية ، معتبرا إياها شريك في تقديم الخدمات الصحية.

كما وتمني أبو سلمية التوفيق لفريق اللجنة وخاصة الطبيب جلديال في مهامه الجديدة وان تكون الزيارة ساهمت في اطلاعه علي الوضع الصحي وألية تقديم الخدمة الصحية في ظل جائحة كوفيد 19.

مجمع الشفاء الطبي يستقبل وفداً من الصليب الأحمر 144835797_119387673397721_965031878799142104_n
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

دراسة دكتوراة تُشيد بالأداء الإعـلامي للداخلية في مواجهة التخابر

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟