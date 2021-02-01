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مجمع الشفاء قدم ( 140) ألف خدمة رعاية نهارية للمرضى خلال 2020

01 شباط / فبراير 2021 10:15

مجمع الشفاء قدم ( 140) ألف خدمة رعاية نهارية للمرضى خلال 2020
مجمع الشفاء قدم ( 140) ألف خدمة رعاية نهارية للمرضى خلال 2020

غزة- الرأي

أوضح المدير الطبي لمجمع الشفاء الطبي د. حسن اللوح، أن المجمع قدم (140) ألف خدمة في أقسام الرعاية النهارية للمرضى خلال العام 2020، مشيراً إلى أن خدمات الرعاية النهارية تقدم في مختلف أقسام المجمع، وهي الخدمات المقدمة للمرضى ولا يحتاج المريض بعدها للمبيت في المستشفى.

وتشمل الرعاية النهارية قسم الغسيل الكلوي حيث تم إجراء(70) ألف جلسة غسيل كلوي لـــ(500) مريض، وقسم جراحة المناظير الباطنية والجراحية والنسائية وقد بلغت ( 2000 ) عملية تنظير.

كما أجريت في قسم عمليات اليوم الواحد (5500) عملية جراحية، إضافة إلى الإجراءات الطبية المتنوعة والتي بلغت (3800) وتشمل تفتيت الحصى وخدمات القدم السكرية وتخطيط الأعصاب والليزر وتخطيط السمعيات وغيرها.

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