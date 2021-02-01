الحكم المحلي تناقش دور الهيئات المحلية في إدارة المنظومة الهندسية"

غزة- الرأي

عقدت وزارة الحكم المحلي ورشة عمل بعنوان " دور الهيئات المحلية في تنظيم ادارة المنظومة الهندسية" للمساهمة في تمكين عضوات المجالس المحلية في رفع وتحسين قدراتهم في أماكن عملهم.

جاء ذلك بحضور مساعد وكيل وزارة الحكم المحلي المستشار حسن أبو ريالة، رئيس قسم التخطيط الحضري بالوزارة م. أمل محيسن ، مسؤول وحدة شؤون المرأةوفاء البرش، ونظمت الورشة وحدة شؤون المرأة بالتعاون مع دائرة العلاقات العامة والاعلام وزارة الحكم المحلي.

وقدّم المستشار حسن أبو ريالة الشكر الجزيل لوحدة شؤون المرأة على مجهودها في تنظيم تلك الورشة التي اعتبرها من شأنها أن تصقل مهارات عضوات المجالس البلدية، والعمل على تكثيف جهودهم من أجل الخروج بإنجازات ملموسة على أرض الواقع.

وأكد أبو ريالة على التزام وزارة الحكم المحلي بكافة أقسامها بدورها تجاه خدمة أبناء شعبها، وتقديم أفضل ما يُمكن تقديمه رغم الصعوبات والعوائق، مشيرا إلى دور المرأة الفعال في تقديم أفضل تلك الخدمات من أجل الصالح العام.

بدورها تحدثت أمل محيسن عن الجانب الفني الهندسي، وسلطت الضوء على دور الهيئات المحلية في ادارة المنظومة الهندسية والتي تمثل المواطن من جهة والبلدية ووزارة الحكم المحلي من جهة أخرى بهدف توفير بيئة عمرانية سليمة وضمان تحقيق الاستدامة على مر الأجيال.

وأوضحت محيسن تحديات التنمية العمرانية وتحديات التخطيط في مناطق قطاع غزة وماتعانيه مناطق القطاع من مشاكل عمرانية وأسباب حدوث تلك المشاكل.

وفيما يتعلق بالجانب التخطيطي في الهيئات المحلية تم الحديث عن مهام وصلاحيات الهيئات المحلية من أعداد واعتماد للمشاريع العمرانية بمستوياتها المختلفة، وأشارت محيسن إلى اجراءات أعداد واعتماد المشاريع والمدة الزمنية الخاصة بسريان كل مشروع.

ولفتت إلى أهم معيقات تنفيذ هذه المخططات على أرض الواقع ، مبينة أهمية المشاركة المجتمعية ودور الهيئات المحلية في تعزيزها وايجابيات تطبيق المشاركة المجتمعية وأثرها في إنجاح مشاريع التخطيط.

وفيما يتعلق بالشق التنظيمي تحدثت محيسن عن أنواع المعاملات التنظيمية الواردة للهيئات المحلية وهي معاملات الترخيص أو منح بدل خدمات ووضع كل نوع من هذه المعاملات، موضحة أهم المشاكل التي تواجهها الهيئات المحلية من خلال المعاملات الواردة اليها ومناقشة الحلول الخاصة بكل مشكلة.

وفي نهاية الورشة طرحت م. أمل بعض الحلول المقترحة لمواجهة التحديات التي تعيق التنمية العمرانية وتعيق تنفيذ المخططات على أرض الواقع.