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خلال اجتماعها الأسبوعي

لجنة تصويب أوضاع المنشآت والحرف الخطرة تناقش ملفات الوقود

01 شباط / فبراير 2021 10:31

لجنة تصويب أوضاع المنشآت والحرف الخطرة تعقد اجتماعها الأسبوعي لمناقشة عدة ملفات هامة
لجنة تصويب أوضاع المنشآت والحرف الخطرة تعقد اجتماعها الأسبوعي لمناقشة عدة ملفات هامة

غزة- الرأي

عقدت لجنة تصويب أوضاع المنشآت والحرف الخطرة بوزارة الحكم المحلي، اجتماعها الأسبوعي لمناقشة عدة ملفات هامة.
وضم الإجتماع اللواء الدكتور محمود أبو وطفة رئيس اللجنة الرئيسية للأمن والسلامة، م. سعيد عمار نائب رئيس اللجنة الرئيسية للأمن والسلامة، أ. إياد الشوربجي مدير عام الإدارة العامة للبترول ،أ. حسن عكاشة من وزارة المواصلات، د. محمد المغير مدير الأمن والسلامة للدفاع المدني، م. حسام كردية مديرية الدفاع المدني ومن الوزارة م. نعيم اللوح مدير دائرة التنظيم، م. زياد أبو عبيد مدير دائرة الشكاوي. 
وناقش الحضور عدة ملفات منها ملف نظام مخازن الوقود، وملف آلية فحص خزانات سيارات الوقود ، وملف إجراءات ترخيص محطات الغاز.
وفي نهاية النقاش تم التوصل لتوصيات و مقترحات سيتم العمل على متابعتها مع الجهات ذات الصلة.

لجنة تصويب أوضاع المنشآت والحرف الخطرة تعقد اجتماعها الأسبوعي لمناقشة عدة ملفات هامة bffd5cb6-2720-435d-8490-cf5ede830c66 f4d78c7a-0569-4493-ba64-a2f9e7330449
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