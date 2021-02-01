"النيابة" و"شرطة الشجاعية" تؤكدان على تضافر الجهود فى تحقيق العدالة

غزة- الرأي

أكد وكيل نيابة الشجاعية معين الوحيدي، ومدير مركز الشرطة المقدم جمال ابو كميل ، على تضافر الجهود فى تحقيق العدالة وسرعة انجاز قضايا المواطنين والعمل علي انصافهم والالتزام بعدالة الاجراء وتجويد العمل وتكريس العلاقة مع جهات انفاذ القانون وتدعيم جسور الثقة في المؤسسة العدلية .

جاء ذلك، خلال الاجتماع التقييمي الشهري داخل مركز الشرطة، وشارك في الاجتماع مفتش التحقيق الرائد هاني حبوب ومسؤول قسم الترحيلات الرائد حسام السكافي ومسؤول الأرشيف الضابط محمد عجور.

وناقش الاجتماع تعزيز الترابط بين الوحدات والاقسام العاملة في المركزوحسن بناء الملف الجزائي وفق الأصول التي تضمن جودة وسرعة التعامل مع مستجداته، وتكريس الاهتمام بالقضايا التي تمس الأمن العام ومكافحة الجريمة .

وخلص الاجتماع لمواصلة تنفيذ الخطة التشغيلية للعام الحالي المتضمنة سلسلة من الأنشطة التدريبية لمحققي المركزو تعزيز المهارات وتراكم المعرفة والخبرات في التعاطي مع الإفادات وطرق تدوينها بما يجعلها أكثر سلامة ودقة وموضوعية،فضلا عن تعزيز الروابط مع البيئة المجتمعية ورجال الاصلاح في منطقة الشجاعية و ونسج العلاقة البناءة بما يخدم العدالة ويحقق الأمن و الاستقرار المجتمعي.