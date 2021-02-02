برشلونة يتسلح بحماس ميسي أمام غرناطة

رغم حالة الجدل التي أثيرت إثر الكشف عن التفاصيل المالية لعقد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة، جاء ذلك بمثابة حافزا إضافيا ودافعا للاعب لإثبات جدارته واستعراض قيمته.

وتألق ميسي بشكل كبير خلال مباراة الفريق التي انتهت بالفوز على أتلتيك بيلباو 2 / 1 أمس الأحد في الدوري الإسباني لكرة القدم، وهو ما يأمل المدير الفني رونالد كومان في استمراره خلال مواجهة غرناطة مساء الأربعاء في دور الثمانية من بطولة كأس ملك إسبانيا.

ونشرت صحيفة “إل موندو” الإسبانية أمس الأحد التفاصيل المالية لعقد ميسي، وأشارت إلى أن تلك الأموال المدفوعة للنجم الأرجنتيني كانت سببا في الضغوط المالية التي يعاني منها النادي.

ونشرت صحيفة “ماركا” عنوانا رئيسيا ذكرت فيه “مباراة أخرى يثبت فيها ميسي قيمته”، وذلك بعد أن أحرز ميسي هدفا في مباراة أمس ليكون الهدف رقم 650 في مسيرته مع برشلونة.

وقال أنطوان غريزمان لاعب برشلونة لدى سؤاله عن السعر الذي يمكن أن يقيم ميسي به:”هو أفضل لاعب في العالم ونحن نرغب في استمراره هنا لأطول فترة ممكنة.”

وكتبت صحيفة “سبورت” :”ميسي الذي لا يقدر بثمن”، وذلك بعد أن سجل النجم الأرجنتيني الهدف الثاني عشر له في الدوري الإسباني هذا الموسم.

ولم يسجل ميسي في بطولة الكأس هذا الموسم حتى الآن، لكنه قد يفتتح أهدافه في البطولة مساء الأربعاء أمام غرناطة.

وتعادل غرناطة سلبيا مع سيلتا فيجو في الدوري، لكن تشكيلة الفريق أظهرت مدى أهمية مواجهة برشلونة لدى دييجو مارتينيز المدير الفني لغرناطة.

فقد أشرك مارتينيز كلا من المدافع جيرمان سانشيز والمهاجم روبرتو سولدادو ضمن الاحتياطيين، وقد دفع بسولدادو فقط في الدقيقة 67 من المباراة، ويتوقع أن يشارك اللاعبان ضمن التشكيل الأساسي أمام برشلونة.

وقال مارتينيز عقب المباراة أمام سيلتا فيغو :”أتيحت لنا الفرص لكننا لم نستغلها.”

ويتطلع مارتينيز إلى وضع بصمة في بطولة كأس ملك إسبانيا، التي شهدت نسختها السابقة وصول غرناطة إلى الدور قبل النهائي لكنه خسر أمام أتلتيك بيلباو.

لكن سيكون على غرناطة ومدربه مارتينيز التعامل مع حماس النجم الأرجنتيني ميسي وإصراره على تقديم أفضل ما لديه.

وقال رونالد كومان مدرب برشلونة عقب الفوز على أتلتيك بيلباو :”علينا أن نكون متحدين. علينا أن ننحي ما نشر جانبا، رغم أننا ندرك صعوبة ذلك. ميسي لاعب رائع. فبدون ليونيل لا يمكننا أن نتطلع إلى الكثير.”

ويتأخر برشلونة في المركز الثاني بالدوري الإسباني بفارق عشر نقاط خلف أتلتيكو مدريد، وذلك رغم فوز الفريق الكتالوني بجميع مبارياته في الدوري خلال كانون ثان/يناير.

ولا تزال بطولة الكأس تمثل أفضل فرصة أمام برشلونة للتتويج خلال هذا الموسم، وينتظر أن يقود ميسي أمال الفريق في التأهل للدور قبل النهائي.

وتفتتح منافسات دور الثمانية غدا الثلاثاء بلقاء ألميريا مع أشبيلية بينما يلتقي ليفانتي مع فياريال مساء الأربعاء وتختتم منافسات دور الثمانية مساء الخميس بلقاء أتلتيك بيلباو وصيف بطل النسخة الماضية مع ريال بيتيس