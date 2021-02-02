فيفا يعلن قائمة الدحيل القطري لمونديال الأندية

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم الاثنين قائمة فريق الدحيل القطري لبطولة كأس العالم للأندية التي تستضيفها قطر في الفترة ما بين الرابع و11 شباط/فبراير الجاري، وقد ضمت 23 لاعبا.

ويواجه الدحيل ممثل الدولة صاحبة الضيافة فريق الأهلي المصري بطل إفريقيا يوم الخميس المقبل في الدور الثاني على ملعب استاد المدينة التعليمية، ويتأهل الفائز لمواجهة بايرن ميونخ الألماني بطل أوروبا في الدور قبل النهائي في الثامن من شباط/فبراير.

وخرج من قائمة الدحيل أحمد معين ومحمد عياش وعبد الرحمن مصطفى، الذين انتقلوا لصفوف الوكرة، وطه دياب الذي رحل للخور، ويوسف المساكني الذي انضم للعربي، وكذلك جاسم المهيري لاعب فريق الشباب بالنادي .

وضمت قائمة الدحيل التي أعلنها الفيفا اليوم كلا من :

في حراسة المرمى : محمد البكري وخليفة أبو بكر وصلاح زكريا.

وفي خط الدفاع: محمد موسى وعلي مال الله والمهدي بن عطية وبسام الراوي وأحمد ياسر المحمدي وإسماعيل محمد.

وفي خط الوسط: لويس مارتن جونيور وكريم بوضياف ومبارك شنان وعبد الله الأحرق وسلطان آل بريك وعلي عفيف وخالد محمد وعاصم مادبو وعلي كريمي.

وفي خط الهجوم: المعز علي وميشيل إيلونغا ومحمد مونتاري ودودو وادميلسون جونيور.