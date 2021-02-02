قيود السفر الجديدة في ألمانيا تهدد إقامة مباراة لايبزيغ وليفربول

ألقت قيود السفر الصارمة الجديدة في ألمانيا بظلال من الشك على لقاء لايبزيغ أمام ضيفه ليفربول الإنكليزي في ذهاب الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم، بعدما قال متحدث باسم الحكومة، الإثنين، إن القواعد لا تستثني الرياضيين المحترفين.

وصرح متحدث باسم وزارة الداخلية بأن الحظر المفروض على المسافرين من البلدان التي تعاني من أنواع جديدة أكثر عدوى من فيروس كورونا مثل بريطانيا “لا يتضمن أحكاما خاصة بالرياضيين المحترفين”.

وتحظر ألمانيا اعتبارا من أول من أمس السبت وحتى الـ17 من شباط/فبراير الحالي مبدئيا، الدخول عبر البر والبحر والجو لغالبية الأشخاص من خمس دول تشهد تفشيا واسعا لنسخ فيروس كورونا المتحورة هي المملكة المتحدة وإيرلندا والبرازيل والبرتغال وجنوب أفريقيا، وهو ما قد يعرقل رحلة ليفربول الى لايبزيغ لمواجهة فريق المدينة على ملعب “ريد بول أرينا” في 16 شباط/فبراير.

وفي حال لم يتم منحهم إعفاء خاصا، فلن يتمكن الجهاز الفرني ولاعبو ليفربول من دخول ألمانيا من بريطانيا وفقًا للقوانين المفروضة والتي تشمل حظر الدخول عبر الجو والحافلات والقطارات، لكن توجد عدة استثناءات ابرزها السماح للألمان والمقيمين في ألمانيا بالعودة إلى البلاد، وهو ما ينطبق في ليفربول على مدربه فقط الالماني يورغن كلوب.

وتشمل الاستثناءات العاملين في المجال الطبي وغيرهم في الوظائف الرئيسية.

ومع ذلك، قال المتحدث باسم وزارة الداخلية، الإثنين، إنه لن يكون هناك سوى “استثناءات قليلة وضيقة”.