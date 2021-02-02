فتح معبر رفح لليوم الثاني للحالات الإنسانية وحملة التنسيقات

غزة- لرأي:

يتواصل لليوم الثاني على التوالي العمل على معبر رفح البري بشكل استثنائي لسفر الحالات الإنسانية والحاجات الملحة إضافة لحملة التنسيقات المصرية.

وأعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطن أن السفر عبر معبر رفح اليوم الثلاثاء (2 فبراير) سيكون للحافلات (من الخامسة حتى التاسعة) من كشف رقم (1) الذي تم نشره يوم الأحد، حيث عليهم التواجد اليوم الساعة 4:00 فجراً في الصالة الخارجية للمعبر لتسهيل سفرهم.

كما طالبت الهيئة للمسافرين في الحافلات (من 11 إلى 13) من نفس الكشف، بأنه عليهم التوجه لإجراء فحص كورونا غداً الثلاثاء الساعة 9:00 صباحاً في نفس المراكز المعلن عنها كلّ في محافظته، وانتظار إعلان جديد بتحديد موعد سفرهم.

ونشرت الداخلية إحصائية حركة السفر عبر معبر رفح البري في اليوم الأول لفتحه في الاتجاهين (الإثنين 1 فبراير):

???? المغادرون (1004)

???? العائدون (299)

???? المرجعون (29)

للتذكير رابط (كشف المسافرين رقم (1):