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لا أسماء جديدة بهذه الدفعة

"التنمية" تعلن الفئات المستفيدة من صرف المنحة القطرية

02 شباط / فبراير 2021 09:05

غزة – الرأي

أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية في غزة عن الفئات المستفيدة من المنحة القطرية المقرر صرفها الخميس المقبل لـ 100 أسرة متعففة.

وقالت الوزارة، إن المستفيدين من هذه الدفعة من المنحة القطرية هم: استلموا أقل من 16 مرة ومن استلم 16 مرة وعدد الأبناء 3 فقط شرط أن يكونوا غير متزوجين.

وذكرت أنه لم يتم إضافة أسماء جديدة بهذه الدفعة.

أشارت الوزارة إلى أن عملية التوزيع ستتم عبر فروع بند البريد في محافظات القطاع وفق إجراءات الوقاية المتبعة حفاظا على سلامة المستفيدين.

وكان رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، السفير محمد العمادي، أعلن مساء أمس عن بدء صرف المساعدات النقدية للأسر المتعففة في قطاع غزة  الخميس المقبل.

وأوضح السفير العمادي أن المنحة ستُصرف لـ 100 ألف أسرة مستورة ومتعففة في محافظات قطاع غزة، بواقع 100 دولار لكل عائلة.

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