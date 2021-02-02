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مجمع الشفاء يكرم عائلة الطبيبين الفقيدين مجدي عياد و محمود بصل

02 شباط / فبراير 2021 09:31

مجمع الشفاء يكرم عائلة الطبيبين الفقيدين مجدي عياد و محمود بصل
مجمع الشفاء يكرم عائلة الطبيبين الفقيدين مجدي عياد و محمود بصل

غزة- الرأي

كرمت إدارة مجمع الشفاء الطبي ممثلة بمديرها العام د. محمد أبو سلمية  ود . فضل نعيم  نقيب الأطباء، عائلة الطبيبين الفقيدين مجدي عياد ومحمود بصل ، الذين توفيا بعد مسيرة طبية مهنية حافلة بالعمل والاجتهاد.

وقدم د. أبو سلمية واجب العزاء لعائلات الطبيبين ، مستذكرا جهودهم المهنية التي بذلوها خلال مسيرتهم المهنية ، فضلا عن جهودهم المضنية في العمل أثناء مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد وإنقاذهم لأرواح المرضى .
وأكد أبو سلمية تقديم كافة سبل الدعم لأسرة الفقيدين ، وأن إدارة مجمع الشفاء الطبي والعاملين فيه  لن ينسوا دورهم البطولي في تقديم الخدمة الطبية للمواطنين على أكمل وجه طوال فترة عملهم، قائلا "جميع الكلمات تعجز عن وصف ما قدمه الفقيدين"، مشيرا إلي ان الفقيدين أصبحا مصدرًا للفخر والاعتزاز بحب العمل والتضحية لأجل الوطن.  
وأشاد د. نعيم بالجهود العظيمة التي بذلها الطبيبين الفقيدين في خدمة أبناء شعبا ، داعيا الله أن يتغمدهما بواسع رحمته، وأن نحتسبهم عند الله من الشهداء.

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