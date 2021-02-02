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لتجويد خدماتها الصحية

الصحة دعمت مستشفياتها بأجهزة مستحدثة خلال 2020

02 شباط / فبراير 2021 09:39

الصحة دعمت مستشفياتها بأجهزة مستحدثة خلال 2020
الصحة دعمت مستشفياتها بأجهزة مستحدثة خلال 2020

غزة- الرأي

أظهر التقرير السنوي للإدارة العامة للمستشفيات لعام 2020، أنه تم دعم مستشفيات وزارة الصحة بالعديد من الأجهزة الطبية المستحدثة لتجويد الخدمات الصحية المقدمة للمواطن الفلسطيني، حيث تم تزويد مجمع ناصر الطبي بجهاز منظار للصدر، إضافة إلى دعمه بجهاز منظار جراحي متطور.
وذكر التقرير أنه تم تزويد مستشفى أبو يوسف النجار ب (9) ماكينات ديلزة لخدمة مرضى الفشل الكلوي، كذلك تزويد مجمع الشفاء الطبي ب(3) أجهزة غسيل كلى و (7) كراسي غسيل كلى، إضافة إلى دعمه بجهاز غسيل أدوات جراحية وجهاز تخدير، وآخر لصالح مستشفى العيون، وذلك خلال 2020.
وكشف التقرير عن دعم مستشفى الإندونيسي بجهاز ديناميكية المثانة لتشخيص المشاكل البولية بتمويل من الهلال الأحمر القطري.
ولفت التقرير الى توزيع 15 حاضن للحضانات وأجهزة مختلفة للحضانات داخل المستشفيات
، فضلا عن دعم قسم استقبال الباطنة بمجمع الشفاء الطبي بأسرة طوارئ جديدة.
وعلى صعيد أقسام كوفيد يشير التقرير الى تزويد مستشفى الأوروبي ب (16) أجهزة تنفس صناعي لقسم العناية المركزة.
كما وتم دعم المستشفيات بمستلزمات أجهزة التنفس ب 100 قطعة بدعم من مؤسسة PAMA الأمريكية، الى جانب تزويدها بأجهزة تنفس HFNC تصل الى50 جهاز و26 جهاز تنفس صناعي بتبرع من منظمة الصحة العالمية.

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