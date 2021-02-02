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الاقتصاد تقرر اعفاء صغار التجار من السجلات التجارية الفردية

02 شباط / فبراير 2021 10:43

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

غزة – الرأي

قرر وكيل وزارة الاقتصاد الوطني في غزة رشدي وادي، إعفاء صغار التجار من السجلات التجارية الفردية.

وقالت الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة بالوزارة في بيان أصدرته اليوم، إن قرار وكيل الوزارة ينص على إعفاء السجلات التجارية الفردية لصغار التجار من احضار خلوات ضريبية حديثة او اشتراك من القطاع الخاص في حالة تحديث أو تعديل مستخرج السجل التجاري، وفي حالة شطب السجل التجاري.

وأوضح البيان، أن القرار نص على تجميد طلب اشتراك القطاع الخاص لمدة 6 شهور من بداية فبراير 2021 في المعاملات المتعلقة بالتحديث والتعديل والانسحاب فقط.

وبينت الوزارة أن القرار جاء للتخفيف عن أصحاب السجلات التجارية (صغار التجار) في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية.

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