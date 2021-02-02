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مدير عام المستشفيات يبحث تنسيق عملية التدريب بين الإدارات

02 شباط / فبراير 2021 12:04

مدير عام المستشفيات يبحث تنسيق عملية التدريب بين الإدارات
مدير عام المستشفيات يبحث تنسيق عملية التدريب بين الإدارات

غزة- الرأي

بحث د.عبد السلام صباح مدير عام المستشفيات،آلية تنسيق عملية التدريب داخل المستشفيات بين الادارة العامة للتعاون الدولى وبين تنمية القوى البشرية.

جاء ذلك، بحضور ممثلين عن الادارتين ومدير الجودة والتطوير د.رولا أبو ضلفة.

وبين د.صباح أنه سيتم رصد الاحتياجات التدريبية من خلال المستشفيات و اللجان الاستشارية للخدمات المتعددة ورفعها لتنمية القوى البشرية والتى تقوم بدورها بالتسويق للدورات الخارجية من قبل الادارة العامة للتعاون الدولى اضافة الى دراسة الاحتياجات التدريبية الداخلية.

و تم الاتفاق على وضع حقيبة تدريبية لجميع العاملين داخل المستشفيات ليتم ترتيبها من خلال تنمية القوى البشرية. و في السياق، قالت د.أبو ضلفة أن الهدف من اللقاء تنظيم عملية التدريب و عدم تكرار الدورات التى تعقد للعاملين في المستشفيات و الالتزام بالاحتياجات التدريبية لما له من دور فاعل في جودة الخدمات.

وأكدت على تفعيل دور منسقى التدريب داخل المستشفيات لضبط عملية التدريب و الترشيح و رصد أعداد المتدربين لجميع الدورات و ترتيب قاعدة بيانات للمتدربين و الدورات.

مدير عام المستشفيات يبحث تنسيق عملية التدريب بين الإدارات مدير عام المستشفيات يبحث تنسيق عملية التدريب بين الإدارات
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