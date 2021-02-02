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تربية الوسطى تجتمع بالأقسام الفنية بالمديرية

02 شباط / فبراير 2021 12:38

تربية الوسطى تجتمع بالأقسام الفنية بالمديرية
تربية الوسطى تجتمع بالأقسام الفنية بالمديرية

الوسطى- الرأي

 عقدت مديرية التربية والتعليم بالوسطى اليوم الثلاثاء، اجتماعاً برؤساء الأقسام الفنية بمديرية الوسطى، وذلك لمناقشة عدد من الأمور الفنية وبحث تكامل جهود الأقسام الفنية بما يخدم مصلحة العمل، جاء ذلك بحضور مدير الدائرة الفنية محمد حمدان ورؤساء الأقسام الفنية.

 وفي بداية اللقاء رحب حمدان بالحضور وأثنى على الجهود والإنجازات التي حققتها مديرية التربية والتعليم بالوسطى خلال الفترة السابقة خاصة خلال جائحة كورونا، كما هنأ حمدان الزميل كمال درويش انتقاله للعمل رئيس شعبة بمركز التدريب التربوي، وأوضح حمدان أن مديرية الوسطى تتميز بالعمل بروح الفريق كأسرة واحدة وفريق عمل واحد، فكل قسم يكمل القسم الأخر ويتكامل معه.

 وتناول الاجتماع عدد من القضايا الفنية الهامة، إضافة إلى تعزيز العمل المشترك بين الأقسام بما ينعكس بشكل ايجابي على تطوير العمل والارتقاء به، وتم مناقشة عدد من المواضيع المتعلقة بالمسيرة التعليمية والسبل الكفيلة بتطويرها والارتقاء بها، والتعليم عن بعد والصفوف الافتراضية، و الاستعدادات لامتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول.

IMG_5549 تربية الوسطى تجتمع بالأقسام الفنية بالمديرية
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