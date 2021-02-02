تعليم شرق خان يونس يستلم مشروع صيانة دورات المياه

خان يونس- الرأي

تسلمت مديرية تعليم شرق خان يونس، مشروع مشروع صيانة دورات المياه لمدرستي رأس الناقورة الثانوية للبنين وكامل الأغا المشتركة، وذلك بحضور م.مازن مرشد من وزارة التربية و التعليم العالي، وم.عبير الفقعاوى رئيس قسم الأبنية والمشاريع، وم.نجمة أبو جامع من مؤسسة مدينة الفرنسية

و أكدت الفقعاوي أن صيانة دورات المياه و المحافظة على نظافتها من الأمور الهامة جدا داخل المدرسة كون يتم استخدامها بشكل يومي من قبل الطلاب .

في ذات السياق، تعمل المديرية على تجهيز حديقة صغيرة في كل من مدرستي شهداء خزاعة الثانوية للبنين ،وعمار بن ياسر .

يشار إلى أن مشروع صيانة دورات المياه و تجهيز الحدائق بتمويل من مؤسسة "مدينة" الفرنسية .