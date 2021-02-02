"صبّاح" يناقش تجهيزات افتتاح مركز "نورا الكعبي" لغسيل الكلى

غزة- الرأي

ناقش د.عبد السلام صباح مدير عام المستشفيات بوزارة الصحة، تجهيزات و ترتيبات افتتاح مركز نورا الكعبي لغسيل الكلى، و ذلك بحضور مدراء دوائره و مدير التمريض د. يوسف فحجان و ذوى العلاقة.

و أكد على ضرورة حصر الاحتياجات الطبية و التمريضية و الفنية و ايضا الاحتياجات من الادوية و العلاجات الخاصة بمرضى الفشل الكلوي وأمراض الكلى.

وأفاد أنه سيتم افتتاح جزئي تجريبي للخدمة حتى يتم الاستعداد للافتتاح الكامل للمركز الاسبوع المقبل، ليكون المكان الامثل و النموذجي لتقديم خدمة غسيل الكلى.

و أشار الى أهمية وضع السياسات والبروتوكولات لقبل عملية غسيل الكلى وأثناء و بعد عملية الغسيل.

ولفت د. صباح الى تعزيز المركز بخدمة الدعم النفسي و أخصائي تغذية. تجدر الاشارة الى أن مركز نورا الكعبي أنشئ بإشراف اللجنة القطرية لإعادة اعمار غزة على ثلاث طوابق بمساحة 700 متر لكل طابق وسيخدم 180 مريضا، و سيتم دعمه ب 42 جهاز غسيل كلى.