تعليم خان يونس يبحث تعاونه مع التوجيه السياسي

غزة- الرأي

استقبل أ. عبد الرحيم الفرا مدير التربية والتعليم بخان يونس، وفداً رفيع المستوى من هيئة التوجيه السياسي والمعنوي: ضم: أ. عبد الرؤوف عبد الغفور مدير الهيئة بخان يونس، وأ. محمد عبد الغفور مدير دائرة العلاقات العامة والإعلام، وأ. يسرى الأسطل مديرة قسم العمل النسائي، وأ. زياد أبو علوان مدير قسم الطلبة، وأ. أحمد أبو لبن إعلامي الهيئة.

وحضر اللقاء: أ. محمد العسولي مدير الدائرة الإدارية، ود. إبراهيم رمضان مدير الدائرة الفنية، أ. حنان الطبش رئيس قسم العلاقات العامة.

ورحب أ. الفرا بالوفد، موضحاً أهمية التعاون المستمر مع مؤسسات المجتمع المحلي لتقديم الخدمة الأفضل للطبة.

ومن ناحيته أوضح الوفد أن الزيارة تهدف إلى التأكيد على استمرارية التعاون وإعادة تفعيل تنفيذ الأنشطة والفعاليات الهادفة والمتنوعة.

