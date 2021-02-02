التنمية بالصحة تفتتح برنامجاً تدريبياً في طب الطوارئ

غزة- الرأي

افتتحت الإدارة العامة لتنمية القوى البشرية، برنامجاً تدريبياً في طب الطوارئ ، بدعم من جمعية الهلال الأحمر القطري ، والذي يستهدف الأطباء الملتحقين في برنامج البورد الفلسطيني في طب الطوارئ.

وفي كلمته الافتتاحية رحب ا. رأفت محيسن مدير دائرة البعثات بالحضور من المدربين واللجان المشاركة في البرنامج والمتدربين الملتحقين بالبرنامج التدريبي، موضحا ان تنمية القوى البشرية ت على استعداد لتبني أي من البرامج التطويرية التي من شأنها أن تساهم في رفع كفاءة الكوادر العاملة بوزارة الصحة وتحسين الخدمة المقدمة،موضحا ان الهدف من عقد هذا البرنامج تعزيز مستوى الأطباء ف مجال طب الطوارئ ودعم برنامج البورد الفلسطيني فيي برنامج الطوارئ ، مضيفا انه سيتم اعتماد البرنامج كجزء من متطلبات البورد ، مقدما شكره لجميع الأطراف المشاركة.

وأفاد منسق المشروع و المدرب في البرنامج د. محمد العطار أنه تم وضع برنامج متكامل يغطي المهارات العلمية والعملية لدى المنتسبين في برنامج طب الطوارئ لتعزيز قدراتهم من خلال محطات تدريبية نظرية وعملية.

مقدماً شكره لجميع الجهات المشاركة في البرنامج كل من إدارة تنمية القوى البشرية الحاضنة لجميع برامج التدريب ، ولجمعية الهلال الأحمر القطري على اهتمامهم ودعمهم للبرنامج ، والإدارة العامة للتعاون الدولي.



كما وأكدت ا. مها البنا مسئول المشاريع في جمعية الهلال الأحمر في كلمتها على مواصلة تقديم دعم البرامج التطويرية والتي تساهم ف تعزيز قدرات الأطباء ، مثمنةً دور كل من ساهم ف إنجاح البرنامج.



والجدير بالذكر أنه يحاضر في البرنامج نخبة من الاستشاريين في طب الطوارئ وفي تخصصات أخرى

ويستمر لمدة 9 شهور تشمل الجانب النظري وجانب عملي سيتم تطبيقه.