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العدل تعزز تعاونها مع المجلس الأعلى للشباب والرياضة

02 شباط / فبراير 2021 01:50

العدل تعزز تعاونها مع المجلس الأعلى للشباب والرياضة
العدل تعزز تعاونها مع المجلس الأعلى للشباب والرياضة

غزة- الرأي

استقبلت وحدة العلاقات الدولية والعامة بوزارة العدل، وفداً  من المجلس الأعلى للشباب والرياضة لبحث آفاق التعاون المشترك.

وكان في استقبال الوفد الأستاذ خليل حمادة مدير عام وحدة العلاقات الدولية والعامة، والأستاذ محمد أبو بركة مدير ديوان الوكيل، والأستاذ أشرف المغاري مدير وحدة حقوق الإنسان وشكاوى المواطن ورئيس لجنة التفتيش على مراكز الإصلاح والتأهيل. وضم الوفد الزائر كلا من الأستاذ نبيل عواجة مدير عام مدير عام وحدة المنشآت والمديريات، والأستاذ غسان محيسن مدير العلاقات العامة، والأستاذ بلال الشاعر مدير التدريب.


ويأتي هذا اللقاء لبحث آفاق التعاون التنسيق المشترك بين المؤسستين حيث طرحت العديد من النقاشات المتعلقة بالشباب خاصة، وتوفير جميع الإمكانيات المتاحة لإكسابهم المهارات والخبرات التدريبية المتعلقة بالحقوق، بالإضافة إلى التنسيق في الإطار الرياضي.
ورحب حمادة بالوفد الزائر مؤكدا أن وزارة العدل لا تدخر جهدا في توفير ما يمكنها لمساعدة المواطن الفلسطيني، خاصة الشباب الذين يرسمون المستقبل لشعبنا، ويقع على عاتقهم حمل مسؤولية قضيتنا العادلة. وقام حمادة بتقديم شرح مختصر عن مرافق الوزارة التابعة لها وإداراتها وخدماتها التي تقدمها للمواطنين. 
من جانبه، أعرب أ. نبيل عواجة عن تقديره لجهود وزارة العدل في ترسيخ احترام سيادة القانون، وحقوق المواطنين، مؤكدا على ضرورة فتح آفاق التعاون المشترك لما فيه مصلحة أبناء شعبنا.
كما قام أ. غسان محيسن باستعراض سريع لهيكلية وخدمات المجلس الأعلى للشباب والرياضة، مؤكدا على استعداد المجلس للتنسيق مع الوزارة لتقديم التدريب الرياضي للموظفين.
وفي الختام، شكر الوفد الزائر الوزارة على حسن الاستقبال وقام بتقديم هدية تقديرا للوزارة.

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