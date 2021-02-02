هيئة الاستثمار تستقبل 252 طلباً لتمويل المشاريع الصغيرة.

غزة- الرأي

أعلنت الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار أنها استقبلت 252 طلباً لتمويل المشاريع الصغيرة بنظام القرض الحسن.

وأكد أ. علام غباين مدير عام الهيئة، أنه سيتم دراسة جميع المشاريع المستكملة للأوراق حسب الشروط الواردة في الاعلان وأن الهيئة ستمول جميع المشاريع التي تنطبق عليها الشروط.

وأوضح غباين أن أهم المعايير لتمويل المشاريع الصغيرة، أن تكون المشاريع قابلة للتطبيق على أرض الواقع وأن تتوفر لوازمها في السوق المحلي ، وأن تثبت دراسة الجدوى وجود جدوى مالية من المشروع، اضافة لقدرة المشروع على استيعاب عمالة.



وأفاد أن التمويل سيبدأ بعد اجتياز المشاريع مرحلة التقييم و التي ستستمر لمدة 40 يوماً من تاريخ انتهاء عملية التسجيل، موزعة ما بين إجراءات داخلية و زيارات ميدانية للمشاريع الجديدة والقائمة وانتهاءً بمصادقة اللجنة الحكومية على التمويل .

ولفت إلى أن دراسات الجدوى الاقتصادية سيتم تنفيذها خلال الزيارات الميداينة ,و أن التسجيل الالكتروني سيتم فتحه عدة مرات خلال العام.

وكانت الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار قد أعلنت عن استقبال طلبات تمويل المشاريع الصغيرة، من تاريخ ((1/17حتى 31)/(1 من الشهر الماضي من خلال رابط الكتروني تم نشره على موقع وصفحة الهيئة على الفيس بوك