وكالة الرأي الفلسطينية "الأشغال" تعزز تعاونها مع اتحاد الصناعات الانشائية وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الاقتصاد الوطني تصدر تقريرها السنوي لعام 2020 وكالة الرأي الفلسطينية هيئة الاستثمار تستقبل 252 طلباً لتمويل المشاريع الصغيرة. وكالة الرأي الفلسطينية العدل تعزز تعاونها مع المجلس الأعلى للشباب والرياضة وكالة الرأي الفلسطينية التنمية بالصحة تفتتح برنامجاً تدريبياً في طب الطوارئ وكالة الرأي الفلسطينية تربية الوسطى تناقش إعداد بطاقات التعلم الذاتي لمبحث التكنولوجيا وكالة الرأي الفلسطينية " هنية" يناقش تطوير المرافق الرياضية مع رئيس بلدية جباليا وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل" 415" مواطناً خلال يناير المنصرم وكالة الرأي الفلسطينية تعليم خان يونس يبحث تعاونه مع التوجيه السياسي وكالة الرأي الفلسطينية "صبّاح" يناقش تجهيزات افتتاح مركز "نورا الكعبي" لغسيل الكلى
أخبار » الأخبار الحكومية

هيئة الاستثمار تستقبل 252 طلباً لتمويل المشاريع الصغيرة.

02 شباط / فبراير 2021 02:10

هيئة الاستثمار تستقبل 252 طلباً لتمويل المشاريع الصغيرة.
هيئة الاستثمار تستقبل 252 طلباً لتمويل المشاريع الصغيرة.

غزة- الرأي

أعلنت الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار أنها استقبلت 252 طلباً لتمويل المشاريع الصغيرة بنظام القرض الحسن.

وأكد أ. علام غباين مدير عام الهيئة، أنه  سيتم دراسة جميع المشاريع المستكملة للأوراق حسب الشروط الواردة في الاعلان وأن الهيئة ستمول جميع المشاريع التي تنطبق عليها الشروط.

وأوضح غباين أن أهم المعايير لتمويل المشاريع الصغيرة، أن تكون المشاريع قابلة للتطبيق على أرض الواقع وأن تتوفر لوازمها في السوق المحلي ، وأن تثبت دراسة الجدوى وجود جدوى مالية من المشروع، اضافة لقدرة المشروع على استيعاب عمالة.


وأفاد أن التمويل سيبدأ بعد اجتياز  المشاريع مرحلة التقييم و التي ستستمر لمدة  40 يوماً من تاريخ انتهاء عملية التسجيل، موزعة ما بين إجراءات داخلية و زيارات ميدانية للمشاريع الجديدة والقائمة وانتهاءً بمصادقة اللجنة الحكومية على التمويل .

ولفت إلى أن دراسات الجدوى الاقتصادية سيتم تنفيذها خلال الزيارات الميداينة ,و أن التسجيل الالكتروني سيتم فتحه عدة مرات خلال العام.

وكانت الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار قد أعلنت عن استقبال طلبات تمويل المشاريع الصغيرة، من تاريخ ((1/17حتى 31)/(1 من الشهر الماضي من خلال رابط الكتروني تم نشره على موقع وصفحة الهيئة على الفيس بوك

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

دراسة دكتوراة تُشيد بالأداء الإعـلامي للداخلية في مواجهة التخابر

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟