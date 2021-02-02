وزارة الاقتصاد الوطني تصدر تقريرها السنوي لعام 2020

غزة- الرأي

أصدرت وزارة الاقتصاد الوطني التقرير السنوي لأنشطة وانجازات الوزارة خلال عام 2020.

وقالت الوزارة في بيان أصدرته الإدارة العامة للاعلام والعلاقات العامة، إن إدارات ووحدات وهيئهات الوزارة عملت خلال العام الماضي بكل جد ونشاط لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمراجعين وبذلت جهود كبيرة خلال جائحة كورونا لتأمين المخزون السلعي.

دور الوزارة خلال جائحة كورونا

عملت الوزارة على توفير المخزون السلعي للأصناف الأساسية، والاشراف على توزيعها على المحلات التجارية والمولات في كافة المحافظات، لتوفيرها للمواطنين والمستهلكين.

وقامت طواقم الوزارة بمتابعة الأسواق والمحال التجارية للتأكد من أسعار السلع الأساسية، لضمان عدم رفع الأسعار من قبل بعض التجار، وأصدرت الوزارة بإصدار قرار بمنع رفع او احتكار الأسعار.

وذكر التقرير أن الوزارة وبالتعاون مع وزارة الزراعة ضبطت أسعار الخضار والدجاج والبيض، من خلال تحديد الأسعار، وتم نشر قائمة استرشاديه بأسعار المنتجات الزراعية وتعميمها على كافة المحلات والمولات والأسواق وأماكن بيع الجملة.

وأوضح التقرير أن الوزارة سمحت منذ اليوم الأول لإعلان حالة الطوارئ باستمرار عمل المخابز، ومحطات تحلية المياه، ومحطات تعبئة الغاز المنزلي، لتوفير وتلبية احتياجات المواطنين، ضمن إجراءات الامن والسلامة واتباع الشروط الصادرة عن الجهات الحكومية.

وقامت الوزارة بتسهيل نقل وتوزيع المواد الغذائية الأساسية والمنتجات الزراعية بين المحافظات بالتنسيق والتعاون مع وزارة الزراعة ووزارة الداخلية، وتسهيل حركة القطاعات الإنتاجية والمصانع لتوفير احتياجات المواطنين خلال جائحة كورونا.

وأصدرت الوزارة قراراً بإعفاء ضريبيي لـــ 22 سلعة أساسية، للتخفيف عن التجار والمستوردين.

وسمحت الوزارة أيضاً لأصحاب محلات مواد التنظيف والمصانع بتوزيع المنظفات ومواد التعقيم، على المحلات التجارية والصيدليات.

وتم خلال الجائحة تحرير محاضر ضبط لتجار مخالفين في كافة محافظات قطاع غزة، وإحالة تجار وبائعين وصاحب صيدلية للنيابة العامة، إضاقة الي استمرار العمل في معبر كرم أبو سالم ومعبر رفح التجاري، لتسهيل دخول الشاحنات المحملة بالمواد الغذائية والبضائع للتجار ومؤسسات القطاع الخاص، الي جانب العمل على الرقابة والتفتيش للبضائع الواردة للتأكد من سلامتها ومدي مطابقتها للمواصفات الفلسطينية ومن تواريخ الإنتاج والانتهاء، وكذلك تعقيم الشاحنات والبضائع الواردة عبر المعابر.

وقامت طواقم التفتيش التابعة لمديرية دمغ ومراقبة المعادن الثمينة بالوزارة بتنظيم جولات ميدانية على محلات بيع الذهب والمجوهرات.

وافتتحت مديرية المصادر الطبيعية بالوزارة عدد من مقالع الرمال لتوفير الرمال للمقاولين والمواطنين والبلديات للاستمرار في عمليات البناء واستكمال المشاريع التي تقوم بها البلديات والمؤسسات الخاصة في القطاع.

وقامت الوزارة بافتتاح وحدة لإستقبال اتصالات وشكاوى المواطنين وتلقت عبر الرقم المجاني 1800112233 للوزارة والأرقام المباشرة للمكاتب الفرعية العديد من شكوى المواطنين التي تم التعامل معها في كل المحافظات.

الإدارة العامة للمكاتب الفرعية وحماية المستهلك

وأوضح التقرير أن طواقم حماية المستهلك بالوزارة نظمت خلال عام 2020 3545 جولة تفتيشية للمنشآت التجارية والأسواق، تم خلالها تنفيذ 29602 زيارة ميدانية.

وبين أن الجولات في محافظة غزة بلغت 880 جولة تفتيشية، ومحافظة خان يونس 775جولة، والشمال 703 جولة، الوسطى 622 جولة، ورفح 565 جولة تفتيشية، تم خلال هذه الجولات تنفيذ 29602 زيارة ميدانية.

محاضر ضبط واتلاف

وأوضح التقرير، أنه تم خلال العام المنصرم تحرير 3422 محضر ضبط بسبب مخالفات للموصفات والقوانين المعمول بها في الوزارة، وتحرير 4145 محضر إتلاف لمواد غذائية وغير غذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام الأدمي، وضبط 1355.8 طن من المواد الغذائية وغير الغذائية مخالفة للمواصفات الفلسطينية، واتلاف 366.9 طن من المواد الغذائية وغير الغذائية منتهية الصلاحية، وسحب 1878 عينة للفحص المخبري من المكاتب الفرعية.

دائرة المختبرات

وذكر التقرير أن دائرة المختبرات قامت بإجراء 6539 فحص مخبري لمواد غذائية وغير غذائية ومنظفات.

وأوضح التقرير أن هذه الفحوصات تأتي في إطار دور الوزارة الفعال لحماية الصحة العامة للمواطنين والمستهلكين، وضمان السلامة الصحية وجودة المواد الغذائية المتداولة في الأسواق والمحلات التجارية، وذلك من خلال القيام بالفحوصات المختبرية على عينات الأغذية المستوردة والمنتجة محليا وبما يضمن توافقها مع الاشتراطات الصحية وسلامتها.

دائرة الموازين والمكاييل

وبلغ عدد الجولات الميدانية لطواقم دائرة الموازين والمكاييل 231 جولة ميدانية تم خلالها زيارة 2544 لمحطات الوقود والغاز، وتم معايرة 838 ميزان، و446 مكيال.

الإدارة العامة للشركات

وقال التقرير إن المعاملات المنجزة في الإدارة العامة للشركات بلغت 4024 معاملة، وبلغ عدد الشركات المسجلة خلال العام 193 شركة، فيما بلغ عدد السجلات التجارية التي تم تسجيلها 2072 سجل تجاري، والزيارات الميدانية للشركات والمحلات التجارية 599 زيارة، وزيارة الشركات المساهمة وغير الربحية 28 زيارة، وحضور اجتماعات جمعيات العمومية لــ 36 شركات المساهمة وغير الربحية، مشيراً الي أن 8769 مراجع تلقوا خدمات وراجعوا الإدارة خلال العام المنصرم.

الإدارة العامة للصناعة

وأشار التقرير أنه خلال العام 2020 تمت الموافقة على ترخيص 37 مصنع جديد، بينما تم تجديد رخصة تشغيل للمنشأت الصناعية والمصانع لعدد 230 مصنع، بالإضافة الي إصدار 500 افادة للأضرار لأصحاب المصانع والمنشأت الصناعية.

وبين التقرير ان عدد الزيارات التي قامت بها الطواقم الهندسية التابعة للإدارة العامة للصناعة بلغت 1033 زيارة، وتنفيذ 18 زيارة لمشاريع صغيرة، واعداد 19 تقارير فنية، واستقبال 2125 مراجع، ومتابعة شكاوى ومراجعات للمواطنين عدد 790 معاملة

الإدارة العامة للمعابر التجارية

وذكر التقرير أن أيام العمل في معبر كرم أبو سالم بلغت 220 يوم، وأيام الاغلاق 115 يوم، مشيراً الي أنه من خلال المتابعة اليومية للبضائع الواردة عبر المعابر التجارية، قامت طواقم التفتيش في المعبر بإتلاف كميات من المواد الغذائية الفاسدة والمنتهية الصلاحية بلغت 46 طن تقريباً لأصناف وسلع تالفة وغير صالحة للاستخدام الادمي.

دائرة الوكالات والعلامات التجارية

وأشار التقرير الي أن دائرة الوكالات والعلامات التجارية استقبلت خلال عام 2020 10905 معاملة، وبلغ عدد العلامات التجارية التي تم إيداع طلباتها 1186 علامة تجارية، لافتاً الي أن العلامات التي تم نشرها في جريدة الوقائع الفلسطينية بلغت 846 علامة تجارية، والتغيرات على العلامات التجارية بلغت 486 علامة ما بين تغيير وكيل مفوض وتغيير اسم او عنوان العلامة التجارية، وتم مناقشة براءة اختراع عدد 12، وتم نشر عدد 5 نماذج رسم صناعي، وتسليم 1318 شهادات علامات تجارية، والتفتيش على 1005 علامة تجارية، ونشر التغييرات للعلامات التجارية في الوقائع الفلسطينية بلغ 1204، بالإضافة الي اصدار عددين (63، 64) في جريدة الوقائع الفلسطينية.

الإدارة العامة للمصادر الطبيعية

وذكر التقرير أن كميات الرمال المرحلة من كافة المحافظات بلغت 7,825,714 متر مكعب.

وتقوم الطواقم الميدانية التابعة لدائرة مقالع الرمال بالمتابعة اليومية والاشراف على عملية التحميل في المقالع، بالإضافة الي التنسيق مع الجهات ذات العلاقة للإشراف على ترحيل الرمال والطين الناتجة عن المشاريع التي تنفذها المؤسسات الدولية والمحلية.

مديرية دمغ ومراقبة المعان الثمينة

وبين التقرير أن الكميات الواردة من الذهب والفضة لمديرية دمغ ومراقبة المعادن الثمينة والتي تم دمغها وفحصها خلال عــام 2020 (1,379,174) جرام، مبيناً أنه تم تنفيذ 240 جولة تفتيشية تم خلالها زيارة عدد 2053 محل لبيع الذهب والمجوهرات، و زيارة 27 مصنع ذهب، وإصدار 11 رخصة.

وحدة الشؤون القانونية

ولفت الي أن القضايا المحالة للنيابة العامة بلغت 2606 قضية، بشأن أشخاص قاموا بارتكاب العديد من الجرائم والمخالفات الاقتصادية، وتم عمل تسويات لــ 966 معاملة للتجار لارتكابهم مخالفات وتجاوزات للقوانين والتعليمات الفنية الصادرة عن الوزارة، واعداد 375 مذكرة للنيابات المتخصصة بشأن وقف وتعقب أشخاص قاموا بتسوية أوضاعهم القانونية لدي الوزارة، وتحرير 999 سند إقرار وتعهد للتجار.

الإدارة العامة للاعلام والعلاقات العامة

وأوضح التقرير أن الإدارة العامة للاعلام والعلاقات العامة قامت خلال عام 2020 بمتابعة حملات التشويه ضد المنتجات الوطنية وعملت على تفنيدها .

وقال التقرير، إن الادارة عملت على إبراز إجراءات وجهود الوزارة خلال جائحة كورونا ، وأطلقت حملات اعلامية مكثفة ومركزة خلال الجائحة لطمأنة المواطنين بتوفر السلع الأساسية والمخزون السلعي ولتوعية وتعريف المواطنين بالأسعار لمنع الاحتكار والتلاعب من التجار بالأسعار وكذلك لتفعيل الرقم المجاني للوزارة لإستقبال شكاوي المواطنين.

وأشار الى أن الإدارة نشرت خلال العام (1037) مادة اعلامية ومصورة لأنشطة وأعمال الوزارة والإدارات والهيئات والوحدات وكذلك للقاءات واجتماعات وقرارات وكيل الوزارة في وسائل الاعلام المختلفة ، لافتاً الى أن الادارة عملت على التغطية الاعلامية المكثفة والمتواصلة لجولات طواقم حماية المستهلك في جميع محافظات قطاع غزة وكذلك لأنشطة لجنة الطوارئ بالوزارة الخاصة بجائحة كورونا.

وذكر التقرير أن الادارة عملت على إصدار ايجاز اعلامي يومي بأنشطة الوزارة ونظمت جولات صحفية لعدد من وسائل الاعلام لتغطية جهود ودور لجنة الطوارئ بالوزارة في مراقبة وضبط الأسعار خلال جائحة كورونا، منوهاً الى إصدار الإدارة للتقارير الإعلامية الشهرية والأسبوعية، وإعداد وإصدار تصاميم إنفوجرافيك وإنفوفيديو لإبراز إنجازات الوزارة والإدارات والوحدات والهيئات، وتنظيم لقاءات تدريبية لطواقم حماية المستهلك لتطوير الأداء الإعلامي.

الإدارة العامة للدراسات والتخطيط

وأصدرت الإدارة العامة للدراسات 43 دراسة وتقرير حول الوضع الاقتصادي في قطاع غزة وفلسطين للعام 2020.

وحدة التنسيق مع القطاع الخاص

وقامت وحدة التنسيق مع القطاع الخاص بالتنسيق لإجتماعات مؤسسات القطاع الخاص مع وكيل الوزارة وحضور اجتماعات الغرف التجارية، وبلغ عدد الإجتماعات والأنشطة التي تم إنجازها 36 نشاط خلال عام 2020.