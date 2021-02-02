"العمل" و"التنمية الاجتماعية" تناقشان التعاون المشترك

غزة- الرأي

زار أ.يعقوب الغفري مدير مديرية عمل المحافظة الوسطى، وم.عبد الفتاح حماد رئيس قسم التفتيش وحماية العمل في المديرية، أ.سمير الحولي مدير مديرية التنمية الاجتماعية في المحافظة الوسطى.

وناقش الطرفان اعتماد آلية العمل بين المديريتين وبحثا سبل تعزيز الشراكة وتسهيل تقديم الخدمات للمواطنين؛ وذلك لإتمام المعاملات بالجودة والسرعة المناسبة.

وطرح أ.الغفري آلية جديدة لاعتماد النماذج والتحويلات المعتمدة بين المديريتين، والتي لاقت ترحيبا من أ. الحولي، واتفقا على التعامل بها.