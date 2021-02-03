أبل تصلح مشكلة "فتح الأيفون" خلال إرتداء الماسك

أصبح ارتداء القناع الآن جزءًا من حياتنا ويبدو أنه سيبقى كذلك لبعض الوقت على الأقل، وعلى الرغم من كل حيل الإنترنت، فإن فتح هاتفك من خلال التعرف على الوجه أثناء ارتداء قناع أمر مزعج، حيث تجد نفسك تضطر لكتابة رمز المرور الخاص بك في معظم الأوقات، مما يلغي الغرض من إلغاء القفل السريع عبر بصمة الوجه.



لكن يبدو الآن أن أبل أدركت المشكلة وتعمل على طرح إصلاح لهذه المشكلة على وجه التحديد في تحديث iOS التالي ، iOS 14.5، ومع ذلك، يبدو أنها ميزة حصرية فقط لأولئك الذين يمتلكون ساعة أبل Apple Watch، فوفقًا لتقرير صادر عن MacRumors ، يُظهر أول إصدار تجريبي للمطورين من iOS 14.5 و watchOS 7.4 أن المستخدم سيكون قادرًا على فتح قفل أيفون الخاص به باستخدام Apple Watch عندما يرتدي قناع الوجه.



فإذا كان مستخدم أيفون يرتدي Apple Watch وكان يستخدم FaceID كما هو معتاد، فسيتم فتح أيفون بعد "مسح جزئي للوجه"، وأثناء القيام بذلك، سيشعر المستخدمون بإهتزاز لمسي وسيتلقون إشعارًا على Apple Watch لإبلاغهم بأنه تم إلغاء قفل أيفون بنجاح.



وسيتعين على المستخدمين تمكين هذه الميزة يدويًا من خلال الانتقال إلى تطبيق الإعدادات والنقر على قسم "FaceID & Passcode"، وبعد إدخال رمز المرور الخاص بهم، سيتمكنون من تشغيل هذه الميزة عن طريق التبديل إلى "Unlock with Apple Watch".



ويقترح MacRumors أنه في المرة الأولى التي يحاول فيها المستخدم أيفون مع Apple Watch بعد تمكين الميزة التي سيحتاجها لإدخال رمز مرور، ولكن بعد ذلك، لا يتطلب إلغاء قفل Apple Watch ذلك.

