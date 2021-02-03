كأس اسبانيا: اوكامبوس يقود اشبيلية الى نصف النهائي

كان هدف الارجنتيني لوكاس اوكامبوس في الشوط الثاني كافيًا لاشبيلية للعبور الى الدور نصف النهائي من كأس اسبانيا لكرة القدم بفوزه 1-صفر على مضيفه الميريا من الدرجة الثانية الثلاثاء.

وشارك مواطنه أليخاندرو غوميس الذي وصل من أتالانتا الايطالي الاسبوع الفائت اساسيًا في اول مباراة له مع النادي الاندلسي، الا انه لم يكن لديه تأثير كبير وخرج بعد مرور ساعة.

وسجل اوكامبوس الهدف الوحيد في اللقاء في الدقيقة 67 برأسية اثر عرضية من البديل سوسو.

وكانت هذه المرة الاولى التي يبلغ فيها اشبيلية حامل اللقب في خمس مناسبات المربع الذهبي منذ اكتساحه برشلونة بخماسية نظيفة في نهائي العام 2018.

ويسعى اشبيلية الى لقبه الثاني بإشراف مدرب منتخب اسبانيا ورريال مدريد السابق خولن لوبيتيغي بعد قيادته الفريق الى لقب الدوري الاوروبي "يوروبا ليغ" الموسم الفائت على حساب انتر الايطالي في النهائي.

وكان هذا الفوز السادس تواليًا لاشبيلية في جميع المسابقات وخسر مباراة واحدة في آخر 16.

ويحتل الفريق المركز الرابع في الدوري المحلي ويخوض الدور ثمن النهائي من دوري ابطال اوروبا ضد بوروسيا دورتموند الالماني في وقت لاحق من الشهر الحالي.

ويحل برشلونة المتوج 30 مرة باللقب (رقم قياسي) على غرناطة فيما يستضيف ليفانتي فياريال الاربعاء، قبل ان يستضيف ريال بيتيس اتلتيك بلباو الخميس.