اتحاد الشجاعية يتلقى خسارته الثانية أمام أمواج الشاطئ

تلقى نادي الاتحاد بالشجاعية خسارته الثانية على التوالي، فيما نجح خدمات الشاطئ من إحراز فوزه الثاني في بطولة الدوري الممتاز، وتفوق عليه بنتيجة 2-1، على ملعب اليرموك البلدي في اختتام مباريات الجولة الثالثةـ ليرفع الشاطئ رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثالث بفارق الأهداف خلف شباب جباليا، فيما بقي اتحاد خان يونس في الصدارة برصيد 9 نقاط، فيما ظل الشجاعية عند نقطة وحيدة في المركز السادس. انتهى الشوط الأول سلباً بين الفريقين، ورغم تقدم الشجاعية عن طريق عمر العرعير في الدقيقة 60، ليرد الشاطئ بهدفي التعادل والفوز عبر أحمد أبو حسنين في الدقيقة 64، ومحمد أبو ريالة في الدقيقة 85.

حكم اللقاء: عاهد المصري للساحة، وساعده محمد الغول، وعبد الرحمن زقوت، وفايز عمران رابعاً.

الأسبوع الثاني في الدرجة الأولى

وفي الدرجة الأولى، ضمن الأسبوع الثاني، فاز شباب الزوايدة على ضيفه الأقصى، بنتيجة 1-صفر، على ملعب الشهيد محمد، سجله المهاجم محمد تمراز في الدقيقة 41، وقد أهدر الفائز عبر مهاجمه طارق الهور ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع في الشوط الأول، تصدى لها حارس الزوايدة محمد قشطة.

وشهد اللقاء إبعاد الحكم لوسط الاقصى المهدي حجازي من دكة البدلاء في الدقيقة 84.

وبذلك ارتفع رصيد الزوايدة إلى 6 نقاط في المركز الثاني، وتوقف رصيد الأقصى عند نقطة وحيدة في المركز قبل الأخير، الـ11، بفارق الأهداف خلف نماء.

وفي لقاء ثانِ، فاز خدمات خان يونس على ضيفه خدمات المغازي، بنتيجة 2-1، على ملعب خان يونس البلدي، سجل الهدفين محمد أبو موسى في الدقيقة 74، وحسن مخيمر في الدقيقة 80. وبذلك رفع خان يونس رصيده إلى 4 نقاط في المركز الرابع، بفارق الأهداف خلف الأهلي الفلسطيني، فيما بقي المغازي عند 3 نقاط في المركز التاسع، بفارق الأهداف خلف القادسية، وبيت حانون الأهلي، وخدمات البريج. وفي اختتام منافسات الأسبوع الأول من دوري الدرجة الثانية لفرع غزة والشمال، فاز المشتل على الزيتون بنتيجة 2-1، على ملعب فلسطين الدولي، سجلهما حسن طومان في الدقيقتين 46، و68، وللخاسر محمد الحمامي في الدقيقة 47، وشهد اللقاء إبعاد الحكم مدافع المشتل علي الهبيل، ومهاجم الزيتون عاهد أبو مراحيل في الدقيقة 93.

مباريات الأربعاء

وتختتم مباريات الأسبوع الثالث في الدرجة الأولى اليوم ويلاقي خدمات البريج الأهلي الفلسطيني على ملعب الشهيد محمد، ويلاقي بيت حانون الأهلي القادسية على ملعب بيت حانون البلدي، والمجمع الإسلامي غزة الرياضي على ملعب فلسطين الدولي، وفي الدرجة الثانية لفرع الوسطى والجنوب يلاقي جماعي رفح المصدر على ملعب رفح البلدي.